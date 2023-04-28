方濟各抵訪匈牙利 與烏克蘭僅“一牆之隔”

梵蒂岡/方濟各/匈牙利/烏克蘭

教皇弗朗西斯周五抵達匈牙利進行為期三天的訪問，在民族主義擡頭和烏克蘭戰爭的背景下，教皇方濟各呼籲 "回歸歐洲靈魂"。沒有消息報告方濟各是否會訪問烏克蘭。烏克蘭多次邀請教皇抵訪，日前烏克蘭總理甚至邀請教皇訪問基輔，幫助烏克蘭要回被俄羅斯軍隊擄走的烏克蘭兒童。而歐洲委員會昨天晚上定調俄羅斯擄走烏克蘭兒童犯下滅絕種族罪。

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教皇弗朗西斯周五在抵達匈牙利首都布達佩斯戒備森嚴的街頭時，受到了揮舞着匈牙利和梵蒂岡旗幟的居民的歡迎。由於他脆弱的健康狀況，這位86歲的阿根廷耶穌會士教皇，他將在匈牙利訪問期間，接受醫護緊密關護。教皇在住院一個月後不久前出院，他的健康狀況將受到關注。

據法新社說，教皇在這個與烏克蘭接壤的中歐國家的首次演講中，哀嘆“和平的合唱夢想可悲地衰落了，而戰爭的獨唱取而代之。”他說："民族主義又開始蠢蠢欲動，"教皇判斷國際政治正在 "向一種好戰的幼稚主義倒退"。教皇堅持說："在這個歷史性的時刻，歐洲是根本（......），因此必須重新發現歐洲的靈魂"。

匈牙利是歐盟內部的一個例外，沒有切斷與克里姆林宮的關係。總理奧爾班謹慎地不批評俄羅斯總統普京，並拒絕向基輔運送武器。

教皇譴責 "殉道者 "對烏克蘭的 "侵略"，但羅馬教廷也正試圖與莫斯科保持對話。梵蒂岡所謀求的調解嘗試迄今尚未成功。

據MTI新聞社報道，佈道幾分鐘前，教皇與奧班進行了大約20分鐘的會晤，在這次閉門會議上，匈牙利總理堅持認為基督教是 "和平的載體"。在這個擁有970萬人口的國家，根據2011年的最新數據，其中約39%是天主教徒，奧爾班和他的支持者熱衷於強調與天主教會領袖有共同立場。

教皇在講話中還讚揚了匈牙利政府持有的傳統基督教價值觀，特別是通過其 "有效的出生率和家庭政策"。

教皇還是難民權利的狂熱捍衛者，他不斷地懇求讓難民在歐盟範圍內得到仁慈的歡迎和公平的分配。

法新社說，意識到這次備受期待的訪問的外交利害關係，方濟各把自己說成是 "所有人的朋友和兄弟"，而當局則堅持這次訪問的精神性質，保證這不是一個"政治事件"。

這是教皇自2013年當選以來的第41次國際訪問，他還將會見窮人、年輕人、大學和文化部門的代表，並將在周日主持一場露天彌撒。儘管他年事已高，膝蓋疼痛迫使他使用手杖或輪椅，但這位天主教會的首腦仍繼續旅行。他是繼約翰-保羅二世於1991年和1996年訪問匈牙利後，第二位訪問匈牙利的教皇。

方濟各訪問匈牙利距離烏克蘭僅有“一牆之隔”。但沒有消息報告方濟各會去基輔。

據路透社說，烏克蘭總理周四表示，他已邀請教皇弗朗西斯訪問烏克蘭，並請求幫助遣返自莫斯科入侵以來被帶到俄羅斯或俄羅斯佔領區的數千名兒童。

總理丹尼斯什梅哈爾在羅馬的新聞發布會上說，他在梵蒂岡舉行了會談，討論了基輔的和平方案，以結束俄羅斯在烏克蘭長達 14 個月的侵略戰爭。他說：“我請求教宗幫助讓被拘留、逮捕、以犯罪方式驅逐到俄羅斯的烏克蘭兒童回家。”

86 歲的教皇弗朗西斯此前曾表示，他希望訪問基輔和莫斯科以執行和平使命。