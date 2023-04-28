歐洲委員會指控俄羅斯劫擄烏克蘭兒童犯滅絕種族罪

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歐洲委員會成員國在歐洲議會大會上通過的一項決議中指控，將烏克蘭兒童強行擄走轉移到俄羅斯相當於 "種族滅絕"罪。

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歐洲委員會有着46個成員國周四在歐洲議會大會上通過決議說，"歐洲委員會在表決後的一份聲明中說："擄劫兒童這種做法，符合滅絕種族罪的國際定義。

烏克蘭總統澤連斯基對這一重要表決表示歡迎，稱這將有助於追究俄羅斯及其領導人的罪責。澤連斯基在晚間講話中說：“擄劫烏克蘭兒童是俄羅斯試圖抹去烏克蘭人民的身份，破壞烏克蘭人的本質的深思熟慮的一項犯罪。”

3月17日，國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普京的擄劫烏克蘭兒童行為發出了逮捕令。總部設在海牙的法院還對俄羅斯的兒童事務專員瑪麗亞-利沃瓦-貝洛娃發出了逮捕令。

烏克蘭在4月初估計，自2022年2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，有超過16000名烏克蘭兒童被 "綁架 "並被帶到俄羅斯，其中許多人被說成是被寄養。

根據周四通過的歐洲議會決議，有證據表明，被擄劫的烏克蘭兒童面臨著一個通過俄羅斯語言、文化和歷史的再教育來實現 "俄羅斯化 "的過程。

決議稱，這些擄劫是 "明確計畫和系統組織的 "俄羅斯國家政策，旨在 "破壞這些兒童的烏克蘭身份的任何聯繫和特點"。

歐洲委員會還呼籲讓聯合國和國際紅十字會進入俄羅斯，以收集有關被擄劫兒童的信息，並敦促各國收集俄羅斯可能已經犯下的罪行，包括種族滅絕的證據。

據法新社說，防止和懲治滅絕種族罪公約（1948年）將 "強行轉移兒童 "列為滅絕種族定義標準之一。

在入侵烏克蘭之後，俄羅斯被歐洲委員會開除。