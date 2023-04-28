歐盟五國同意暫時中轉烏克蘭農產品

運轉糧食

歐洲 – 歐盟委員會周五宣布，與包括波蘭和匈牙利在內的五個歐盟國家達成協議保證烏克蘭穀物的過境。此前這些國家實施了進口禁令，布魯塞爾批為“不可接受”。簽署協議的五國分別是匈牙利、波蘭、斯洛伐克、保加利亞和羅馬尼亞。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟委員會主席馮德萊恩28日推文表示，該協議既維護了烏克蘭的出口能力，使其繼續為世界提供食物，也保留了歐盟農民的生計。該協議規定不可發布單邊禁口令，烏克蘭小麥、玉米、油菜籽、葵花籽四種農作物被列入“特殊保障措施”中。

波蘭帶頭之後，匈牙利、斯洛伐克和保加利亞四月中旬曾禁止烏克蘭穀物和農作物過境，原因是保護自國的農業。

4月5日，波蘭農業部長亨利克·科瓦爾茨克宣布辭職，原因是該國農民不滿政府對烏克蘭穀物免稅進口的政策，他們對糧價受到的影響越來越憤怒。

據路透社5日報道，科瓦爾茨克當日表示，由於歐盟決定將烏克蘭穀物的免稅進口期限延長至2024年6月，他決定辭去自己農業部長的職位。此前波蘭農民曾呼籲對烏克蘭穀物徵收關稅。科瓦爾茨克表示，“很明顯，歐盟委員會此時無法滿足這一要求，我決定辭去農業部長一職”。

歐盟執委會副主席兼貿易專員瓦爾迪-東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）28日解釋說，此項協議旨在“解決烏克蘭和鄰國所關切的議題。

除了為小麥、玉米、油菜籽和葵花籽制定的“特殊保障措施”外，還將對大豆和橄欖油等其他烏克蘭產品進行評估。一些東歐國家採取的限制措施還針對蜂蜜、牛奶、肉類、水果和蔬菜甚至葡萄酒等產品。

周五早些時候，二十七國政府同意將所有烏克蘭進口到歐盟的產品的關稅暫停期限延長一年。

據官方數據，在取消關稅後，與 2021 年相比，2022 年烏克蘭向歐盟的小麥進口量（數量）激增了 960%，而玉米的進口量則增長了 62%。