馬英九的帽銜遭罕有嚴重戲弄 希臘總統同情也沒有用

台灣前總統馬英九受邀前往希臘擔任“德爾菲經濟論壇”演講者,然而他在官網上的頭銜卻一再被更改,至今已改了三次,目前為“中華台北國民黨前主席”(。據新頭殼引述台灣外交部今(28)日憤怒回應,論壇行徑詭譎反覆,明顯受到背後惡意勢力的指使,予以最嚴厲譴責,且將不再回應此事。

馬英九於“德爾菲經濟論壇”官網上的講者介紹頭銜,起初主辦方稱其為“台北前總統”(Former President of Taipei),經台灣外交部溝通後,正名為“台灣前總統”(Former President of Taiwan),而後卻又改為“台北前領袖”(Former leader of Taipei),目前又再次改成“中華台北國民黨前總統”。

針對馬英九的名銜遭主辦單位反覆不當變更,台灣外交部今日回應,察覺希臘“德爾菲經濟論壇”網頁誤植馬前總統名銜後,第一時間即向主辦單位表達嚴正抗議並力洽要求更正。該論壇雖一度更正馬前總統名銜,數日以來卻又多次變更,目前更修改為“中華台北國民黨前總統”,行徑詭譎反覆,明顯受到背後惡意勢力的指使。

消息稱,馬英九曾當面向論壇致辭的希臘總統抱怨,並得到希臘總統抱歉與敦促更改許諾。

至此,沒有消息報告台灣官方所指惡意勢力為何方勢力影響。