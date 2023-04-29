兒科醫師簽署公開信 歐洲兒童藥物短缺

醫藥緊缺

歐洲 – 德國、法國、意大利、奧地利和瑞士兒科醫師紛紛給自己國家的衛生部長致函，表示警告歐洲兒童醫藥短缺問題迫在眉睫，必須出台緊急解決方案。公開信指出：“歐洲各地兒童和青少年的健康正因為醫藥短缺受到威脅。需要儘快找到快速、可靠和持久的解決方案。”

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德國兒科和青少年專科醫生協會（BVKJ）主席菲施巴赫（Thomas Fischbach）對媒體表示，兒童劑量的退燒藥和止痛藥都出現短缺，青黴素（或譯盤尼西林）目前也已經缺貨。

法國門診兒科協會 (AFPA) 主席維爾納 Andréas Werner 對記者表示，公開信目前只有德文版，法文版要等到下個星期二才會公佈於眾。德文公開信表示，我們認為政策制定者有責任確保充足的生產和供應，以建立歐洲基本兒科護理所需的藥物庫存。

去年底，據《費加羅報》報道，法國藥房的供應持續緊張。新冠、流感、毛細支氣管炎疫情同時暴發，導致藥物需求激增，尤其是兒童藥物的購買量幾乎比2021年同期翻了一番，庫存幾乎售罄。超過70%的藥房反映，由大約15家製造商提供的兒科阿莫西林短缺，兒科撲熱息痛（Doliprane和Efferalgan）也是如此。