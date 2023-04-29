瓦格納創始人稱很可能氣數到自生自滅

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俄羅斯稱是私人僱傭軍瓦格納創始人在博客上微妙宣布說，瓦格納可能很快就會不復存在了。

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俄羅斯瓦格納創始人告訴俄羅斯一個博主說，瓦格納集團可能很快就會不復存在。瓦格納私人僱傭軍集團創始人，普京的前大廚，億萬富翁普里戈津Yevgeny Prigozhin 在俄羅斯周五發布的博客視頻中做這樣的表示，引發驚訝。

據路透社報道稱，目前尚不清楚普里戈津Prigozhin 何時做這樣的視頻錄製以及他說的話的嚴肅程度。本周早些時候，他撤回了有關前線戰事的評論，他曾說前線打仗是個笑話。

普里戈津一再抱怨俄羅斯如何在烏克蘭發動戰爭。他經常說正規武裝部隊沒有給他的瓦格納士兵提供他們需要的彈藥，有時還指責國防部及軍隊高級官員背叛。

據普里戈津稱，“現在，關於前線對炮彈的總體需求，我們想要什麼卻什麼都沒有。今天我們到了瓦格納快要結束的地步，”普里戈津是對俄羅斯戰爭博主 Semyon Pegov作抱怨。

據普里戈津稱，“瓦格納，在很短的時間內，將不復存在。我們將成為歷史，像這樣的事情發生了也不要擔心。”

俄羅斯著名軍事博主Pegov 在他的電報群Telegram 頻道上發布了這段視頻。但瓦格納沒有立即回應置評請求。

該博主以他的好戰的風格和諷刺的幽默感而在俄羅斯聞名，他周四當他說俄羅斯的部隊將停止炮擊巴赫穆特以允許烏克蘭軍隊向美國記者展示這座城市時，他一直在開玩笑。

但普里戈津本周表示，由於缺乏莫斯科軍隊的支持，他的僱傭軍部隊傷亡慘重。上周，他對裝備精良的烏克蘭軍隊在巴赫穆特的反擊表示擔憂。

瓦格納過去曾派遣士兵在敘利亞和非洲各地的衝突中作戰。非洲多個國家目前都有消息報告有瓦格納的蹤跡。

路透社說，1月，美國正式認定瓦格納為跨國犯罪組織，凍結瓦格納在美資產。歐美指控瓦格納在烏克蘭戰爭中幫助俄羅斯軍隊。