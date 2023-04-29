馬英九在希臘指控蔡英文3年說了兩次台灣與中國互不隸屬是違憲應道歉 遭台灣綠委批腦子壞了

台灣/馬英九

台灣前總統馬英九28日出席希臘“德爾菲經濟論壇”時，批台灣現總統蔡英文稱中華民國與中華人民共和國不隸屬是違憲，爭議言論再度引起討論。自由時報今天引述台灣行政院長陳建仁今受訪直言，“馬前總統這段時間在國外的言行作為，讓國人看了非常失望”。而綠委許智傑批評馬英九舔共罵台頭殼壞掉。台灣陸委會指馬英九再度於國外失態，令人深感遺憾。馬英九沒有確指蔡英文應該向誰道歉。

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台灣前總統馬英九28日下午出席希臘“德爾菲經濟論壇”時批評，蔡英文總統在過去3年兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，違反憲法與兩岸人民關係條例，也違背了自己在2016年宣誓就職時做出的遵守憲法承諾，迄今沒有做出糾正與道歉。

馬英九是於28日希臘“德爾菲經濟論壇”就“東亞地緣緊張”議題與美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成對談時，譴責蔡英文違憲。據李成提問，西方流傳“今日的烏克蘭就是明日的台灣”；馬英九則表示，根據一九九二年兩岸達成的“九二共識”，兩岸在各自憲法中，都堅持“一個中國”原則，並可各自以口頭表述自己對“一個中國”的含義，三十一來在中國與台灣有效運行，而中華民國在台灣的憲法可以稱為“一中兩區”憲法，“九二共識”與中華民國憲法密切相關，但蔡英文在過去三年兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反憲法第十一條與兩岸人民關係條例第二條，也違背了自己在二○一六年宣誓就職時做出的遵守憲法承諾，迄今沒有做出糾正與道歉。

馬英九強調，俄羅斯與烏克蘭是兩個獨立國家，彼此間不存在這樣的機制，台灣與中國不是，因此兩個案例在本質上不同，不能輕易比較。

自由時報今天說，前總統馬英九28日出席希臘“德爾菲經濟論壇”時，批蔡英文總統稱中華民國與中華人民共和國不隸屬是違憲，爭議言論再度引起討論；行政院長陳建仁今受訪直言，“馬前總統這段時間在國外的言行作為，讓國人看了非常失望”。

陳建仁今赴新北市視察“五股泰山輕軌”規畫，會前受訪被問及馬英九對於蔡總統的批評，陳說，馬英九這段時間在國外的言行作為，讓國內很多人看了後感到非常失望，至於他個人則不便多作評論。

自由時報稱，前總統馬英九在希臘德爾菲經濟論壇爐邊對談，批評總統蔡英文主張中華人民共和國與中華民國互不隸屬是“違憲”。民進黨立委許智傑今對此抨擊，馬英九不譴責打壓他的幕後黑手中共，只敢批評蔡英文，“到國外還舔共罵台，真的是頭殼壞掉”。

民進黨立委王定宇今日受訪表示，馬英九甘願以超級矮化的“中華台北國民黨前主席”身分出席國際會議，身為前總統卻樂於在國際場合攻擊自己國家，勇於詆毀自己國家的現任元首，甚至曲解憲法、曲解台灣現狀。

王定宇說，馬英九在希臘論壇一再宣稱“台灣不隸屬中國是錯誤的”，甚至在國際舞台上要求蔡英文道歉，所言所行不僅嚴重失格，且企圖誤導國際社會對台灣的聲援，以及台灣在國際的認知。

該報道稱，至於，馬英九聲稱蔡英文政府搞爛兩岸關係一說，許智傑反駁，馬英九施政8年滿意度9.2%，六三三全跳票，無能的標籤已經烙印在他身上，還有臉亂說嘴？兩岸關係變差最大的關鍵，就是習近平的無知和霸道，蔡英文讓全世界看見台灣支持台灣，馬英九不敢批評中國，2位總統高下立判。