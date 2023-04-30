數萬人聚集在布達佩斯參加教皇方濟各主持的露天彌撒

方濟各訪問匈牙利

周日上午，成千上萬的人聚集在布達佩斯，參加教皇方濟各主持的露天彌撒，在飽受戰爭蹂躪的烏克蘭大門口，這是教皇訪問匈牙利的第三天，也是最後一天。

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方濟各乘坐代步的“教皇車”在當地時間9點左右抵達位於匈牙利首都市中心多瑙河畔議會大廈後面的科蘇特·拉約斯廣場。

法新社記者注意到，周日一早，包括眾多家庭在內的信徒聚集在太陽下，周圍有大量的安保人員。

據地方當局稱，現場大約有 80,000 人。

一名21 歲的匈牙利學生萊文特·基斯 (Levente Kiss) 說：“能如此近距離地看到教皇是一件獨特而迷人的事情，”他在前一天已經見過教皇，並對教皇有關難民的開場白表示歡迎。

今天（4月30日）下午 ，這位 86 歲的阿根廷耶穌會士還將於四點，在布達佩斯天主教大學向文化和科學界的代表發表最後的演講。之後會在傍晚返回羅馬，並將在飛機上，面對隨行記者舉行傳統的新聞發布會。

這次出訪是教皇方濟各的第 41 次國際訪問，也是他繼 2021 年 9 月短暫訪問後第二次前往布達佩斯，這次訪問令人關注的是匈牙利鄰國烏克蘭的戰爭和移民為主題，匈牙利最近在邊境上修建了圍欄，並將難民拘留在“過境區”。

自周五抵達布達佩斯後，教皇就警告說要防止“關閉”和“退出”的趨勢，譴責民族主義的興起，並呼籲面對“好戰的幼稚主義”“重新發現歐洲的靈魂”。

儘管持續的膝蓋疼痛迫使教皇使用輪椅代步，但在住院一個月後，方濟各的狀態似乎還算不錯。 他是繼教皇讓·保羅二世在 1991 年和 1996 年訪問這個中歐國家之後的第二位教皇。