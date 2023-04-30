烏克蘭反攻擴大戰線 襲擊至俄境內

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯布良斯克州州長Alexander Bogomaz今天30日指控，幾枚烏克蘭導彈擊中了距離俄烏邊境約10公里的俄羅斯村莊Suzemka村。此前，烏克蘭還被指控出動多架無人機襲擊克里米亞一座俄軍燃油庫。烏克蘭對此指控不做回應。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天消息，俄羅斯布良斯克州州長周日說，在烏克蘭對靠近烏克蘭邊境的一個俄羅斯村莊的導彈襲擊中，至少有兩人死亡。布良斯克州州長Alexander Bogomaz在電報群Telegram上說：由於烏克蘭人造成的打擊，兩名平民不幸喪生。

他報告說：一棟居民樓被完全摧毀，另外兩棟房屋被部分摧毀。

周五，俄羅斯的數枚巡航導彈襲擊了烏克蘭的幾個城市，造成26人死亡，這是自3月初以來的第一次大規模襲擊。

而在周六，在烏克蘭宣布春季攻勢的準備工作基本完成後的一天，一次無人機襲擊導致莫斯科在克里米亞的一個油庫發生大火。

據法新社稍早稱，由俄羅斯佔領的烏克蘭南部新卡科夫卡市（Novaya Kakhovka）政府29日報告，該城市遭到烏克蘭軍方猛烈炮火攻擊，電力遭到切斷。 由俄國扶植的新卡科夫卡市當局在社群媒體平台Telegram發文說，「新卡科夫卡市和周邊地區正在承受來自烏克蘭武裝部隊非常猛烈的炮火攻擊」。

新卡科夫卡市屬於烏克蘭南部赫松州（Kherson）受到俄羅斯控制的部分地區，位於俄軍已經撤出的首府赫松市與第聶伯河（Dnipro River）上游。

新卡科夫卡市在俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭的第一天，就落入俄軍手中。市內有卡科夫卡水電大壩，是俄軍發動攻擊頭幾個小時內就拿下的戰略目標。