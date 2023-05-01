『視頻』澤連斯基：反攻行動不會坐等美國F-16戰機

俄烏戰爭/烏克蘭

烏克蘭軍隊在本土抵抗俄軍入侵的同時，似乎也不再避諱襲擊俄羅斯境內目標。周日，烏克蘭導彈再次襲擊俄烏邊境不遠處的俄羅斯村莊隨着春季到來，烏克蘭軍隊的反攻行動似乎也啟動在即。

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普京原本以為可以很快結束的入侵烏克蘭戰爭開始一年多後，仍然沒有結束的跡象。隨着春季到來，烏克蘭從軍方到總統，近期一再宣布，已經為大規模反攻行動做好準備。烏克蘭國防部長上周五表示，準備工作已經接近尾聲。從他的發言來看，烏克蘭軍隊期待的軍備援助已經基本到位。北約組織秘書長此前也表示，北約承諾的軍備援助，98%已經送到。

但澤連斯基今年2月突訪華盛頓時，美國雖然最終同意向烏克蘭提供F-16戰鬥機，但這些戰機一時還難以到位，而且訓練烏克蘭軍人操縱這種戰機也還需要時間。

澤連斯基30日重申大反攻啟動在即時，雖然表示，大反攻成敗在很大程度上取決於西方的援助，但烏軍也不會坐等F-16戰鬥機到位才開始反攻。

烏克蘭軍隊沒有像普京想象的那樣不堪一擊，而西方的軍備支援也使得烏克蘭軍隊在軍備上似乎更勝俄軍一籌。兩軍交戰，一年多後，戰場上勝負仍然難見分曉。西方軍事觀察人士預期不日失守的烏東地區巴赫穆特小鎮，兩個月後，兩軍爭奪仍在繼續。烏克蘭軍隊宣布反攻在即之時，與俄羅斯正規軍共同攻打巴赫穆特的瓦格納僱傭軍周日表示，烏克蘭的反攻行動可能成為俄羅斯的一場“悲劇”。

大反攻正式啟動前，烏克蘭軍隊開始頻繁襲擊俄羅斯境內目標。距離俄烏邊境只有十幾公里的俄羅斯村莊Souzemka4月30日再次遭遇烏克蘭導彈襲擊，可能造成四人喪生。在俄羅斯於2014年吞併的克里米亞，烏克蘭導彈29日命中一處油庫，引發大火，導致周邊多個村莊供電中斷。