俄羅斯指控烏克蘭無人機轟炸克里姆林宮 烏克蘭警告普京準備恐怖襲擊

烏克蘭/俄羅斯

克里姆林宮譴責未遂的 "恐怖 "行為，莫斯科市政廳禁止無人機飛行。烏克蘭說它與這次襲擊 "毫無關係"。

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俄羅斯當局聲稱周二（5月2日）晚擊落了兩架侵入莫斯科克里姆林宮的無人機，並指責烏克蘭試圖刺殺普京總統。

社交媒體上盛傳的未經證實的視頻畫面顯示，一個飛行物在克里姆林宮上空飛行，隨後看到小型爆炸後散發出的煙霧。 俄羅斯方面表示，克里姆林宮遭到兩架無人機的襲擊。普京當時不在克里姆林宮。

烏克蘭否認參與無人機襲擊。烏克蘭總統顧問（Михайло Подоляк）米哈伊爾-波多利亞克在推特上表示肯定沒有烏克蘭的無人機在克里姆林宮上空飛行，他同時警告說，“這一切都可以預見... 俄羅斯顯然在準備一場大規模的恐怖襲擊。”他強調說，烏克蘭發動的完全是一場防禦性的戰爭，沒有攻擊俄羅斯聯邦境內的目標。因為這並沒有解決任何軍事問題。相反，它給了俄羅斯提供理由來證明其對平民的攻擊是合理的......。 他認為俄羅斯境內發生的能源設施等遭到襲擊的事件同其境內的反戰力量有關。

普京的發言人德米特里-佩斯科夫周三表示，儘管克里姆林宮遭到襲擊，但主要活動--莫斯科紅場閱兵式將按計畫進行。

近幾個月來，俄羅斯境內涉及無人機的事件越來越多，目標是軍事基地或能源基礎設施。莫斯科指責基輔是這些襲擊的幕後黑手，但烏克蘭當局沒有聲稱對此負責。

最近幾天，在與烏克蘭接壤的俄羅斯布良斯克省也發生了兩起引人注目的鐵路破壞事件，導致兩列火車脫軌。

這些事件的增加是在基輔聲稱已經完成了對烏克蘭境內俄羅斯陣地的大規模春季攻勢的準備工作時發生的。

烏克蘭總統澤連斯基5月3日抵達芬蘭首都赫爾辛基。他在會見芬蘭總統尼尼斯托後與北歐五國領導人舉行會晤，商討烏俄戰爭以及烏克蘭與歐洲關係等議題。