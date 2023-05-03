歐洲聯手展開大規模反黑手黨行動 德意警方已逮數十人

德國警方在對意大利“光榮會”有組織犯罪集團的調查中逮捕了全國數十人後，警察將箱子擡進了德國美因茨的一座警察大樓。 2023 年 5 月 3 日 德國美因茨 (Mainz)

歐洲數國周三(3日)聯手展開大規模反黑手黨行動。當天在德國和意大利，警方已逮捕數十人。另據比利時檢察官辦公室稱，該行動的目標是針對“一百多名”卡拉布里亞黑手黨嫌疑成員。

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德國司法當局表示，周三上午，針對發源於意大利南部的卡拉布里亞黑手黨“光榮會(Ndrangheta)”進行大規模警方行動。包括德國在內的多個歐洲國家今天同時展開，搜查和逮捕行動在。另據比利時檢察官辦公室稱，該行動的目標是針對“一百多名”卡拉布里亞黑手黨嫌疑成員。

根據幾個德國地區檢察官辦公室，包括來自慕尼黑的檢察官辦公室在一項公報中指出，作為“大規模歐洲行動”框架內的一部分，數百名德國警察對該國五個地區進行了干預，該行動的目標是“光榮會的領導人和成員”。

該公報還進一步說明，同樣在比利時、法國、意大利、葡萄牙和西班牙等國也開展了一些警方行動。

根據新聞稿指出，包括德國在內的多個歐洲國家在本次大規模逮捕及調查行動涉及以下罪行：“販毒、洗錢、販運軍火、欺詐和各種大規模稅務犯罪”。 據德國兩家媒體MDR和FAZ報道，100多份逮捕令周三同樣也將在不同國家執行。

德國巴伐利亞內政部長約阿希姆.赫爾曼稱這次行動是“對光榮會‘Ndrangetha’的敏感打擊”，這是一個總部設在意大利卡拉布里亞（南部）地區的犯罪組織，被認為是意大利最富有和最強大的黑手黨，其全球擴張範圍不斷擴大，涵蓋更多地區40 多個國家。

據巴伐利亞司法警察局稱，德國當局在一項稱為“尤里卡行動 (Eureka)”的框架內採取行動，由歐洲刑警組織和歐洲司法組織協調。

巴伐利亞警方強調，三年多前在歐洲發起的尤里卡行動是“意大利近年來在有組織犯罪領域最重要和最重要的行動之一”。

同一消息人士稱，作為這些調查的一部分，意大利和比利時當局能夠將 2019 年 10 月至 2022 年 1 月期間近 25 噸可卡因的進口和販運歸因於光榮會，還確定了從卡拉布里亞流向比利時、荷蘭和南美洲的超過 2200 萬歐元的資金流動。