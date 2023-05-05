俄供彈藥從缺 傭兵瓦格納頭子威脅5月10日撤出巴赫穆特

烏克蘭戰爭再度烽火連連之際，但由於缺乏彈藥，瓦格納集團的領導人葉夫根尼.普里戈金 (Evguéni Prigojine) 周五（5日）表示，威脅要在 5 月 10 日撤出巴赫穆特。

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俄羅斯的僱傭軍瓦格納集團的領導人葉夫根尼.里戈金周五（5日）表示：“我正在從巴赫穆特撤出瓦格納部隊，因為由於缺乏彈藥，我們的軍人註定要無緣無故地死亡。”此前，烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基也曾表示，如果俄羅斯人在戰爭開始時衝進基輔的總統官邸，他會帶着手槍戰鬥至死。

俄羅斯瓦格納民兵組織領導人葉夫根尼·普里戈金表示，由於缺乏彈藥，他的部隊將於 5 月 10 日離開烏克蘭城鎮巴赫穆特。

里戈金在一份聲明中說。：“我代表瓦格納的戰士們，以及代表瓦格納的指揮部宣布，2023 年 5 月 10 日，我們將被迫將，巴赫穆特定居點的陣地，轉移給國防部的部隊，並撤回後勤營地的瓦格納戰士們遺體，俾能包紮治療我們的傷口。”

普里戈金今天還說：“我從巴赫穆特撤出瓦格納部隊，因為缺乏彈藥，他們註定要無緣無故地滅亡。” 如果有彈藥，死亡人數可以減少5倍。

自去年夏天以來，瓦格納率先率領俄羅斯軍隊試圖佔領頓巴斯鎮，烏克蘭戰爭中最長、最血腥的戰鬥正在這裡上演。