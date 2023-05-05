傑克羅素梗犬 - 白金漢宮將有新住戶

社會

歐洲 – 英王查理三世和王後卡米拉都是愛狗人士。數年前他們從倫敦一家動物庇護所領養了兩隻傑克羅素梗犬(Le Jack Russell )將遷入白金漢宮。小狗分別取名“貝斯”(Beth)和“布魯貝爾”( Bluebell )。伴隨着伊麗莎白二世的逝世，她的時代也結束了。最喜歡的柯基犬, 幾十年來一直是英國君主忠實的夥伴。

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查理三世國王對這個品種的狗的喜愛始於他的童年，當時他得到了他的第一隻傑克羅素梗犬小狗。 但是，和其他英國精英一樣，他也喜歡其他品種。 多年來，笨拙的拉布拉多犬一直是英國上流社會的寵兒。 幾十年前，查爾斯還有這樣一個朋友——一隻名叫哈維的狗。

查理三世和卡米拉的孩子們將與他們的主人一起搬到白金漢宮。 該建築目前正在進行大規模翻新，因此這對皇室夫婦將留在克拉倫斯宮，這是英國王室成員在威斯敏斯特的住所，毗鄰梅爾一側的聖詹姆斯宮，直到翻修完成，建築文摘寫道。

毫無疑問，“布魯貝爾”Bluebell 和 “貝斯”Beth 會過上奢侈的生活。 當英國女王伊麗莎白二世在世時，她的柯基犬在宮殿里擁有自己布置精美的房間，裡面有一個大馬槽、天篷和許多玩具。 即使是現在，除了查理三世和卡米拉睡覺的床外，傑克羅素梗犬可以隨意躺卧。