塞爾維亞再發槍擊案 震驚歐洲

塞爾維亞/槍擊案

塞爾維亞位於首都貝爾格萊德南方約60公里處的一座城鎮昨天晚上發生持槍濫射血案，造成8人死亡與13人受傷。此前一天，貝爾格萊德一座小學發生槍擊案，造成9人死亡。昨天晚上的兇嫌今天上午被警方抓獲。塞爾維亞總統發誓要在全國“清槍”。

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塞爾維亞內政部今天表示，警方5日稍早逮捕了塞爾維亞另一起槍擊案的嫌疑肇事者，該案造成8人死亡，14人受傷。內政部在一份聲明中說："經過廣泛的搜捕，內政部成員在塞爾維亞中部的克拉古耶瓦茨地區逮捕了2002年出生的U.B.。

消息人士說："他涉嫌用自動武器殺死8人，並打傷14人。

目前所有傷者都在醫院救治。

塞爾維亞國家電視台（RTS）5日上午曾報道，有13人受傷。

這起新的殺戮事件發生在星期四傍晚，在貝爾格萊德以南約60公里的姆拉登諾瓦茨附近的三個村莊，這個國家在星期三已經發生貝爾格萊德一所學校開槍殺戮事件，造成9人死亡。

法新社說，塞爾維亞處於兩起槍擊案引發的驚詫與不安。

位於首都貝爾格萊德南方約60公里處的一座城鎮昨天晚上的持槍濫射案，造成8人死亡與13人受傷。塞爾維亞國家電視台（RTS）報告，這起槍擊案發生在姆拉代諾瓦茨（Mladenovac）附近，槍手從行駛中的車輛中使用自動武器開槍後逃跑。

塞爾維亞內政部長加西奇（Bratislav Gasic）當即譴責稱這起槍擊案是「恐怖行動」。槍擊案爆發後，大批警力前往案發地點，多輛救護車趕抵現場，另有數架直升機在空中盤旋。

昨天，一名13歲學生在貝爾格勒（Belgrade）一所小學大開殺戒，造成8名同學與1名校警死亡。該槍擊案撼動這個巴爾幹半島國家，總統武契奇（Aleksandar Vucic）說，這是塞爾維亞近代史上最艱難的日子之一。他許諾將在全國展開清槍搜剿武器活動。

據法新社引述塞爾維亞警方消息，首都貝爾格萊德市中心星期三上午驚傳14歲的7年級男生在學校開槍，造成8名學生和一名警衛喪生，另外6名學生和一名教師受傷送醫。據警方在聲明中指出，上午8時40分許接獲該校發生槍擊的報案，嫌犯持父親的槍分別對一名老師、其他同學和一名警衛開槍。開槍的7年級男學生已經被捕，傷者已被送醫，正就兇嫌犯案動機展開調查。

據塞爾維亞官員稍後報告，當天早上發生的校園槍擊案造成8名學生和1名校警喪命，警方指控遭拘押的13歲嫌疑人花了一個月的時間策畫這起攻擊案，甚至擬就了一份死亡名單。官員稱：「名單草圖看起來像是來自電玩遊戲或恐怖電影，這代表他是經過縝密計畫，依照班級進行清算。」

當局隨後證實這名犯嫌為13歲學生凱柯曼諾維奇（Kosta Kecmanovic），案發當時他手持2把手槍，一把放在背包里，另一把是作案用槍。

貝爾格萊德（Belgrade）警察首長米里契（Veselin Milic）確定罹難學生為7名女孩、1名男孩，都在2009到2011年之間出生。

據法新社說，校園槍枝暴力在塞爾維亞相當罕見，該國需要特殊許可才能購買槍械。