法國記者 ：羅冠聰不希望英國政府給韓正鋪紅地毯

政治

歐洲 – 中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席5月6日在倫敦舉行的國王加冕儀式並訪問葡萄牙和荷蘭。韓正出席查爾斯三世加冕儀式引發英國議員和移英港人的憤怒。法國國內新聞電台5月4日專訪了香港雨傘運動領袖羅冠聰。羅冠聰回答法國記者提問時表示，此次邀請韓正來倫敦真實一個糟糕的選擇。他主管香港事務時對自由的鎮壓大家都很清楚。羅冠聰表示，邀請他使香港人覺得你請的是本應對暴行負責的人。

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法國記者問：作為前香港抗爭領袖，韓正對你來說代表什麼？

羅冠聰回答，知道韓正要來倫敦，我非常難過，非常失望。韓正代表着自由的惡化；會遭到破壞的懼怕。他是那個出現在電視上威脅、根除、迫害示威的人。 羅冠聰表示，韓正代表了一種恐怖形式。 我只想說：你不應該邀請這樣的人來。

記者問：加冕典禮的邀請函是發給中國國家主席習近平的，因此北京決定派韓正代替他。 你認為這是中方的蓄意挑釁嗎？

羅冠聰回答：韓正現在是名正言順的副主席，他當然承擔著一定的外交只能。派他來當然是一種挑釁，是對移英港人的挑釁。羅冠聰表示，北京當局發出的信息很明確，我們派的就是讓香港失去自由、本應對此承擔責任的人去你們那裡。羅冠聰表示，這也是北京展示“肌肉”發達的一種方式。

記者問：在你看來倫敦英國拒絕韓正來訪嗎？讓北京再派另一位代表？

羅冠聰回答：當然應該。羅表示，我希望英方至少應該向中方表達他們的擔憂。但羅冠聰也認為，從現今政府看來，這樣做的可能是沒有的。羅冠聰還表示，我們所擔憂的是，越來越多的跡象表明，對中國政府越來越寬容了。

記者問：據報道， 英國外交大臣克萊弗利(James Cleverly)還將與韓正舉行會晤。您怎麼看？

邏輯上是講得通的。 會見國家最高官員是正常的。 但不要鋪紅地毯。 英國方面必須大聲提出要求，提高嗓門。 我們必須努力追究韓正犯下的人權暴行。如果他來了，成為一個簡單的見面，什麼都不說，這就不正常了。