究竟是誰的無人機要炸普京？

俄羅斯/烏克蘭/美國/無人機轟炸克里姆林宮

俄羅斯再次譴責美國策畫了據稱是烏克蘭無人機對克里姆林宮的襲擊，俄羅斯稱在前一天挫敗了這次針對俄羅斯總統普京本人的襲擊。俄羅斯第一時間指責是烏克蘭發動對普京襲擊。烏克蘭鄭重澄清與無人機無關，美國否認的同時譴責俄羅斯賊喊捉賊並以此謊言陰謀發動更大進攻。

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據法新社報今天道稱，俄羅斯與美國在相互指責的同時，烏克蘭總統澤連斯基從海牙呼籲設立一個特別國際法庭，以審判烏克蘭指控的俄羅斯對烏克蘭犯下的 "侵略罪"。澤連斯基對國際刑事法院進行了突然訪問。

周三，俄羅斯聲稱攔截了其中兩架針對克里姆林宮的烏克蘭飛機。俄羅斯譴責烏克蘭企圖暗殺普京。但事件發生一天之後，關於無人機襲擊克里姆林宮以及普京本人事件籠罩巨大的模糊性。這是自2022年2月俄羅斯開始侵略進攻烏克蘭，莫斯科所指控烏克蘭襲擊俄羅斯以來最為壯觀的一次軍事襲擊。

俄羅斯當局至此沒有公布任何證據，各方無法對一些俄羅斯媒體播放的視頻進行鑒定，在此類視頻中可以看到一架小型無人機接近克里姆林宮，然後在一片火焰中爆炸。

烏克蘭堅決否認與這一事件有任何聯繫，甚至指責俄羅斯自己策畫 "了這一事件，以證明未來可能的衝突升級。法新社說，但烏克蘭同樣沒有提供任何指控俄羅斯自導自演的證據。

據克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四說，"烏克蘭和美國否認襲擊的責任是徒勞的。關於這種攻擊的決定不是在基輔做出的，而是在華盛頓做出的。"但克里姆林宮發言人也沒有拿出證據來支持他的指控。

此前，美國白宮國家安全委員會發言人約翰-柯比說，美國 "與此毫無關係"。

歐洲外交負責人博雷利敦促俄羅斯不要利用所謂的烏克蘭無人機襲擊事件，作為衝突進一步升級的借口。

據法新社說，俄羅斯首都距離烏克蘭邊境約500公里，俄羅斯權力機構所在地位於一個高度安全的地區。在這種情況下，關於烏克蘭無人機入侵的指控讓許多分析家感到驚訝。

俄羅斯國家電視台周四播放了據說顯示普京在克里姆林宮參加工作會議的錄像，這是所謂的無人機襲擊事件公布後他首次公開露面。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，隨着5月9日紀念1945年戰勝納粹德國的慶祝活動迫在眉睫，俄羅斯安全措施將被加強。