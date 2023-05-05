美情報部門稱普京無力再進攻或采拖延烏戰術

俄羅斯/烏克蘭/普京

美國情報總監海恩斯在美國參院聽證會上分析說，俄羅斯在烏克蘭的軍力已弱化至無力再發起重大攻勢來推進，眼前重點就是加強控制佔領區，採取拖延戰術。

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據美情報總監稱俄羅斯無力再發動強大攻勢，但恐采拖延戰術。法新社引述美國情報總監海恩斯表示，隨烏克蘭準備在近期展開反攻之際，俄羅斯總統普京仍很可能想拉長戰線，拖到西方國家無力再援助烏克蘭。

海恩斯在參議院軍事委員會的聽證會中說：“眼下普京野心可能已變小了，只想鞏固對烏東與烏南佔領地的控制，並確保烏克蘭永遠不會成為北約成員。”

但海恩斯也說，無論烏克蘭反攻的結果是收復東、南部大部分失土還是僵局仍打不開，普京都不太可能讓步來推動和談。海恩斯說：「挑戰在於即使普京可能縮小短期內的野心，但俄羅斯今年內作出讓步以推動和談的可能性很小，除非俄國國內政情脆弱到讓普京改變想法。」

海恩斯還提到，烏克蘭計畫反攻期間獲西方挹注武器、彈藥供應和訓練，反觀俄軍的彈藥和人力已現奇缺。海恩斯說：即便烏克蘭反攻行動未竟全功，俄羅斯今年內也不太可能有能力再發動重大攻勢作戰。

海恩斯稱俄軍損失已如此之大，以致軍力需要多年才能重建。