英國新王明舉隆重加冕禮 傳南非索要王冠鑽石

英國/國王加冕/南非鑽石

在5月6日星期六英國查爾斯國王的加冕儀式之前，人們的目光再次轉向英國王冠美麗的珠寶的時候，鑽石爭議也隨即待發。目前已經決定王後卡米拉將不佩戴裝飾有印度Koh-i-Noor鑽石的王冠，是因為印度要求歸還該鑽石，而南非Cullinan鑽石貴為儀式上最耀眼的權力象徵，也被南非人重新索要歸還。

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查理三世的加冕儀式，圍繞皇冠上南非鑽石的爭議再起。據本台在約翰內斯堡的記者克萊爾-巴格萊斯報道稱，在皇室訪問時，或者最近在女王伊麗莎白二世的葬禮上，這種爭論經常會一而再再而三出現：南非是否應該要求歸還屬於他們的鑽石？

南非索要的發現可以追溯到1905年，當時從比勒陀利亞附近的托馬斯-庫里南礦開採出了世界上最大的毛坯鑽石，重量超過3106克拉。當時英國統治下的政府買下了這塊鑽石，並把它作為生日禮物送給了國王愛德華七世，以延續布爾戰爭後與王室的關係。巨鑽被送到荷的阿姆斯特丹，在那裡整塊的大鑽石被切割成幾塊少小的鑽石。

最重要的寶石，庫里南一世鑽石，享譽號為 "非洲之星"，現在裝飾在查爾斯國王在加冕儀式上手持的皇家權杖上。其他寶石也將被鑲嵌在他的妻子卡米拉將佩戴的皇冠上。

當代南非政府從未提出過歸還周四的正式要求。但來自少數反對黨的一些聲音認為，這些鑽石是由一個非法的殖民政府從南非人手中偷走的。而一份網上請願書已經收集了近8000個簽名，人們要求將南非鑽石歸給還南非，並讓它們陳列在南非的一家博物館裡。