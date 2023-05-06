俄羅斯挺戰支持普京作家今躲過暗殺

俄羅斯/烏克蘭/挺普京作家遇襲

俄羅斯著名民族主義作家紮哈爾·普里萊平今天在一場汽車爆炸事件中受傷，汽車爆炸在莫斯科以東約 400 公里（250 英里）的下諾夫哥羅德地區發生，爆炸造成一人死亡。俄羅斯官方立即將此事歸咎於烏克蘭和西方國家，但沒有提供指控證據。俄羅斯內政部發布消息稱，已經有一名嫌疑人已被捕。

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據路透社消息，俄羅斯民族主義作家在汽車爆炸中受傷，爆炸中有一人死亡。俄羅斯立即將此事歸咎於烏克蘭和西方國家。俄羅斯外交部女發言人瑪麗亞紮哈羅娃在電報群中指控：“事實已經成真：華盛頓和北約助長了另一個國際恐怖組織即基輔政權。”她說這起爆炸是“美國和英國的直接責任”，但她沒有提供證據支持這一指控。

塔斯社援引克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫的話說，在沒有調查人員提供信息的情況下，他拒絕置評。

Prilepin 是一位小說家，以直言不諱的支持俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭行動而聞名，莫斯科對烏克蘭的入侵已進入第 15 個月。他是民族主義觀點的多產代表，在電報群Telegram 以及他自己的網站和 YouTube 頻道上擁有超過 300,000 名粉絲。

該作家在 2022 年 2 月全面入侵烏克蘭之前，曾在烏克蘭東部的頓巴斯地區為俄羅斯代理人作戰，並在那裡率領一支軍事部隊。他在 2019 年的 YouTube 採訪中吹噓他的部隊“大量殺人”。根據他報告說，“這些人已經死了，他們被埋葬了......他們有很多人。”他還說，“頓涅茨克戰鬥營中沒有一個單位有他這樣的戰果。我們在那裡所做的是令人髮指的混亂......沒有一個戰地指揮官有我這樣的戰績。”

路透社說，自去年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩名主要的親戰俄羅斯理論宣傳狂熱人員在爆炸中喪生。民族主義理論家杜金的女兒Darya Dugina於 8 月在莫斯科附近的一次汽車炸彈襲擊中喪生，而軍事博主Vladlen Tatarsky上個月在聖彼得堡一家咖啡館的炸彈襲擊中喪生。