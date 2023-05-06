俄親戰作家普里列平遭未遂刺殺 外交部劍指美國

炸彈襲擊

歐洲 – 俄羅斯親戰作家紮哈爾·普里列平（Zakhar Prilepin）乘坐的汽車6日當地時間11點左右爆炸，他本人受傷，腦震蕩並多處骨折，但他的司機在爆炸案中當場死亡。俄羅斯國際文傳電訊社(Interfax)6日報道說，普里列平傷勢嚴重，只能在出事地下諾夫哥羅德州(Nijni Novgorod)救治。俄羅斯內政部通報說逮捕了一名1993年出生的嫌犯，他有前科。俄方指是烏克蘭作為，烏方矢口否認。

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俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃就普里列平遭未遂刺殺發表評論說，“事實是，美國和北約已經培養了另一個國際恐怖組織——基輔政權。此前是本·拉登、ISIS，現在是澤連斯基和他的手下。美國和英國應直接為此負責。為紮哈爾祈禱。”俄羅斯外交部說，謀殺未遂事件與美國有關聯。外交部表示，“這次恐怖襲擊和其他襲擊事件的責任不僅在於烏克蘭當局，還在於西方支持者，首先是美國”

法新社報道，現年47歲的紮哈爾·普里列平是俄羅斯文學界知名人士，他的作品被翻譯成多國語言。法新社還報道說，他於 2014 年投身於烏克蘭東部的親俄分離主義分子，並與他們並肩作戰。他經常前往烏克蘭東部，為普京於 2022 年 2 月 24 日發起對基輔的大規模攻勢辯護。

歐洲開始制裁俄羅斯之後，紮哈爾·普里列平在議會小組負責跟蹤持反俄立場的文藝界人士。法新社表示，在支持普京對烏克蘭發動戰爭之前，他經歷了車臣戰爭，並加入了愛德華·利莫諾夫（Edward Limonov）創立的國家布爾什維克黨（NBP），擁護民族布爾什維主義。

普里列平不是第一個汽車爆炸的瞄準目標。

被譽為“帝國主義思想家”之女達里婭-杜吉娜（Daria Douguina）被炸死就是一例。2022年8月20日晚上9時35分左右，達里婭-杜吉娜（Daria Douguina）駕駛的汽車在莫斯科附近一條公路上發生爆炸，她被炸死，卒年29歲。被炸的目標本是他父親。

2023年4月2日，聖彼得堡一家由傭兵組織瓦格納集團總裁普里格津（Yevgeny Prigozhin）經營的咖啡館發生炸彈爆炸，導致30人受傷、1人死亡，24人送醫，其中俄國知名的軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）更是當場身亡，官媒 《國際傳真社》（Interfax）報導，當局已經逮捕一名26歲女兇嫌，據稱她此前曾參加過反戰抗議活動。