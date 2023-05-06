哈里參加完加冕儀式後 急匆匆趕回洛杉磯

加冕典禮

歐洲 – 英國國王查爾斯三世結束加冕典禮後和王後卡米拉搭乘王室金馬車返回白金漢宮，稍事休息後現身白金漢宮陽台，觀看空軍慶祝演出並向民眾揮手致意。法國媒體報道說，脫離王室的哈里隻身一人來倫敦參加父親的加冕儀式，而且被排在第三排，這是他和妻子梅根脫離王室後所受到的冷遇。

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查爾斯三世（King Charles III）和卡米拉王後（Queen Camilla）從西敏寺（Westminster Abbey）返回白金漢宮（Buckingham）後，重要王室成員一同登上白金漢宮的陽台，現場早有冒雨佔位的大批民眾。

除了威廉王子（Prince William）和王妃凱特（Kate），以及他們的子女喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）之外，查爾斯三世的妹妹安妮公主（Princess Anne）和么弟愛德華王子（Prince Edward）也一同現身陽台。

不過，隻身前來倫敦參加父親加冕典禮的哈里王子（Prince Harry）沒有出現在陽台。

英國廣播公司（BBC）報導，加冕典禮結束後，其他高階王室成員搭乘馬車前往白金漢宮，但根據目擊者，哈里王子登上了停在西敏寺外的一輛汽車。

據知哈里王子5日抵達英國，可能只會簡短停留參加典禮，接着趕回美國慶祝長子亞契（Archie）的4歲生日。

頭戴王冠的查爾斯三世與王後卡米拉向大批群眾揮手致意，民眾報以熱烈歡呼聲。

英國皇家空軍特技飛行小組“紅箭”（Red Arrows）飛越白金漢宮，且噴出紅白藍三色彩煙慶祝。