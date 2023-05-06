歐洲有人炸藥襲擊銀行取款機

荷蘭/德國/取款機

用爆炸物襲擊自動取款機然後搶錢，這種犯罪行為已在荷蘭重複發生，促使銀行減少自動取款機器數量。現在，這種類型的犯罪正在向德國以及鄰近地區蔓延。比利時和荷蘭的犯罪團夥多次被歐洲警察組織搗毀。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道稱，2月初，德國警方在荷蘭協助下逮捕了9人，他們涉嫌自2021年11月以來在巴伐利亞州和巴登-符騰堡州實施了至少50次襲擊，犯罪團夥所獲贓款非常可觀，達520萬歐元。一個遭破獲的團夥9名嫌疑人有擁有荷蘭、摩洛哥、土耳其和羅馬尼亞國籍。不過警方並沒有將矛頭指向任何特定的黑手黨組織，因為在荷蘭這個販毒和賣淫的中心，就有大量的黑手黨在活動。

對自動取款機的攻擊在2000年首次通過主要來自東歐（羅馬尼亞、波蘭、俄羅斯）的黑幫安裝的惡意軟件傳播，使信用卡欺詐可以從被感染了這些惡意軟件的自動取款機上進行。

隨着銀行加強安全，犯罪團夥開始使用壓縮空氣技術，然後再是用爆炸物襲擊取款機。

在阿姆斯特丹，儘管遊客絡繹不絕，但自動取款機在晚上11點到早上6點之間關閉，晚上只在夜店附近、人們經過的地方才有提款機保持開放。據荷蘭媒體報道，首先感到不方便的是毒販子。

2021年，不少於880台自動取款機被銀行關閉，使荷蘭1700萬居民總共才有4916台自動取款機。這比2019年少了三分之一。

作為這些措施的一個意外後果，自2015年以來，德國的取款機遭受攻擊一直在增加，特別是在邊境地區，銀行沒有那麼快的反應和適應。歐洲刑警組織統計，在2015年10月至2018年4月期間，北萊茵-威斯特法倫州發生了200起襲擊。而這些攻擊的速度正在加快，而且發生在越來越大的地區，遠至巴伐利亞。