烏克蘭軍隊根本不相信瓦格納從巴赫穆特撤兵的迷魂陣說法

烏克蘭/俄羅斯/瓦格納

俄羅斯準軍事集團瓦格納口口聲聲指控俄羅斯國防部扣壓軍火，威脅5月10日如不能獲得彈藥補給，就撤出烏克蘭前線巴赫穆特。烏克蘭軍隊並沒有發現瓦格納在與烏軍對陣中有任何缺少彈藥抵抗受到影響的跡象，更不相信瓦格納會撤軍。對於烏軍，瓦格納與俄軍是一丘之貉，是連體軍隊。而且，多名俄羅斯高官的兒子近日高調稱加入瓦格納力挺該僱傭軍。

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據本台報道，烏克蘭士兵在前線根本懷疑俄羅斯瓦格納可能從巴赫穆特撤軍的說法，稱是煙幕彈。

瓦格納僱傭軍首腦普里戈津說，俄羅斯總參謀部對烏克蘭境內數以萬計的俄羅斯人的死傷要負責。該準軍事組織威脅說，如果再得不到足夠的彈藥，他們將於5月10日撤出巴赫穆特。但但在烏克蘭戰區，這些聲明似乎並不令人信服。

本台在頓巴斯的特約記者阿納斯塔西婭-貝奇奧和鮑里斯-維奇特的報道稱，烏軍士兵羅曼稱，當他所在的營遭受嚴重損失時，被稱為 "格魯吉亞人 "的羅曼轉移到一個稍不暴露的戰壕位置。但這位士兵仍與仍在那裡戰鬥的人保持聯繫。他說，俄軍似乎並沒有彈盡糧絕：“他們這都是垃圾。他們一直在炮擊。他們的彈藥可能減少了一些，但我不能說炮擊的強度有任何降低。他們仍然在猛烈炮擊。我們的陣地每天被炮擊多達500次。現在大約是一半，但我認為這是因為他們派了一支專業軍隊到那裡，現在他們做的是更多的定向射擊。”

羅曼也不相信瓦格納老闆關於5月10日撤軍的說法：“這聽起來更像是胡說八道和瞎編故事。他們怎麼可能撤退？戰鬥會有更多的死傷。他們以為我們會像這樣放他們走掉，不向他們開槍嗎？這是一場真正的屠殺。戰場沒有法律，沒有人性，只是一場屠戮。唯一的規則是努力活下來。”

烏克蘭國防部副部長漢娜-馬里亞爾報告說，烏克蘭武裝部隊在巴赫穆特炸毀了瓦格納集團的一個武器存庫。