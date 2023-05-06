烏軍再襲克里米亞 俄軍10馬赫匕首極音速導彈遭擊落稱丟臉也報攔截了烏軍戰略導彈

烏克蘭/克里米亞/俄羅斯

一名俄羅斯高級官員周六透露，一枚烏克蘭彈道導彈在被俄羅斯吞併的克里米亞上空被擊落，這在烏克蘭軍隊迫在眉睫的反擊攻勢中是一個罕見的戰地消息。獨立消息稱，烏俄雙方持續交火，遭俄羅斯佔領克里米亞今（ 6 ）早再傳出兩聲爆炸巨響。稍早，俄羅斯軍隊宣稱戰無不勝的10馬赫匕首極音速導彈首度遭烏克蘭擊落。

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俄羅斯官方今天報告說，"俄軍防空部隊在克里米亞上空擊落了一枚烏克蘭Grom-2系統的彈道導彈。導彈沒有造成破壞，沒有致傷亡。"莫斯科任命的克里米亞領導人謝爾蓋-阿克謝諾夫的一名顧問奧列格-克留奇科夫後來加碼說，根據最新信息，有兩枚烏克蘭Grom-2導彈被擊落。

法新社說無法從獨立來源證實這些說法。

據俄羅斯國家通訊社塔斯社報道，這只是當局第二次報告在克里米亞上空發現烏克蘭的格羅姆彈道導彈。第一次報告是在上個月。

自2022年夏天以來，2014年被莫斯科吞併的克里米亞經常受到空中無人機的爆炸和襲擊，有時也受到水面（海軍）無人機的襲擊。

4月下旬，無人機攻擊導致克里米亞塞瓦斯托波爾的一個巨大油庫發生大火，該油庫是俄羅斯黑海艦隊的母港。

這項新的聲明是由於最近幾周俄羅斯境內的無人機襲擊、破壞和所謂的攻擊成倍增加，攻擊事件有時遠離烏克蘭。但沒有明確確定攻擊案肇事者。

克里姆林宮將矛頭指向基輔，而基輔則予以否認，同時烏克蘭武裝部隊的大規模攻勢和俄羅斯對5月9日（1945年戰勝希特勒的日子）的重大慶祝活動迫在眉睫。

就今天克里米亞再受攻擊，克里米亞克拉斯諾瓦爾季斯基區今晨生兩起爆炸和一起大火。有消息稱烏克蘭無人機對該島軍事基建發動的空襲。

消息引述美國智庫“戰爭研究”分析指，自烏軍第一次大反攻後，烏軍便經常使用滲透戰術，打擊俄軍後方的補給線以及基礎建設。滲透戰術不僅成功拖延了俄軍的進攻速度，今更使瓦格納部隊陷入困境。

過去當烏軍仍處於守勢時，俄軍能夠把資源集中在巴赫穆特；但今烏軍二次反攻已在即，甚至是已展開，俄軍再無能力將資源集中在巴赫穆特。

稍早報告的烏克蘭攔截擊落了一枚俄羅斯“匕首”（Kinzhal）極音速導彈，度高達10馬赫，能夠搭載核彈頭或常規彈頭，據稱射程為1500至2000公里。被攔截的超音速導彈在襲擊基輔飛行中被擊落。沒有消息報告俄羅斯軍隊是自何處發射該超音速導彈。

軍事觀察指，如果俄軍稱今天攔截烏軍戰略彈道導彈屬實，也從中顯示烏軍有實力向更遠目標發射戰略攻擊。