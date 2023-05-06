英王加冕 全球“朝聖”

英國/加冕/查理三世

英國2023年5月6日舉行新國王加冕儀式，民眾翹首以待以觀看沿襲千年的盛大儀式。

英國今天舉行國王加冕大禮。來自英國和世界各地的人群以及各國政要，今天齊聚在倫敦。查理三世將在英國七十年來最大的儀式活動中加冕，雖然查爾斯在他的母王駕崩後已經登基稱國王，但是，唯有今天的加冕儀式可以承襲激活這可追溯到 1000 年前開始的盛大儀式。

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據路透社今天報道稱，英國的查爾斯在他的母親伊麗莎白二世女王於去年 9 月去世時就接替了她，他現年 74 歲，由此成為最年長繼位的英國君主，新王要把擁有 360 年歷史的聖愛德華王冠戴在頭上，他可以端坐在倫敦威斯敏斯特大教堂的 14 世紀寶座上。

包括美國第一夫人吉爾·拜登在內的約 100 位國家元首和政要以及數以百萬計的電視觀眾要觀看新王重複查爾斯在 1066 年征服者威廉時代的加冕儀式。他的第二任妻子75 歲的卡米拉將在兩個小時的儀式上也加冕為女王。

隨着英國在退出歐盟後努力在政治漩渦中尋找出路並在新的世界秩序中保持地位，王室仍然提供了國際吸引力、重要的外交工具和留在世界舞台的手段。

英國首相蘇納克對今天的加冕儀式持肯定態度。但蘇納克熱情洋溢的讚揚，無改加冕典禮是在生活成本危機和公眾，尤其是年輕人對君主制的作用和相關性持懷疑態度的事實。

今天的活動規模將小於1953 年為伊麗莎白女王舉辦的加冕活動，但仍將以壯觀為目標，展示一系列具有歷史意義的標誌，從金色的球和鑲有寶石的劍，到拿着世界上最大的無色切割鑽石的權杖。

從清晨，數萬人就開始聚集在通往白金漢宮的林蔭大道 The Mall 沿線，一些地方的人群聚集更多，身着禮儀制服的軍隊和行進樂隊要從大道上經過。

儀式結束後，查爾斯和卡米拉將乘坐為英國美洲殖民地最後一位國王喬治三世建造的重達四噸的黃金馬車出發，在來自 39 個國家的 4,000 名軍人的一英里遊行中返回白金漢宮.

這將是自查爾斯的母親加冕以來英國同類節目中規模最大的一次。

按程序，儀式開始時，查爾斯和卡米拉將乘坐現代鑽石州禧年大巴從白金漢宮前往修道院，儀式於格林威治標準時間 1000 點開始。

他們將經過歡呼的人群，但反君主主義者稱這將是共和黨發起的最大規模抗議時刻。為了杜絕抗議尷尬，超過 11,000 名警察值巡，隨時準備消除任何激烈抗議以及破壞企圖。

官員們說，一旦進入修道院，儀式的大部分內容將以查爾斯的祖先在 973 年回到埃德加國王時所認可的元素為特色。自 1727 年以來，每次加冕禮都會唱亨德爾的加冕曲“Zadok The Priest”。

但是會有新的元素，包括安德魯·勞埃德·韋伯創作的國歌，他以在西區和百老彙的戲劇表演而聞名，以及福音合唱團。

一場基督教禮拜，還將有來自信仰領袖的“前所未有”的問候，查爾斯的孫子喬治王子和卡米拉的孫子們將擔任侍從。

然而，無論是查爾斯的小兒子哈里王子在與家人高調鬧翻之後，還是查爾斯的弟弟安德魯王子都不會擔任正式職務，安德魯王子因為與已故美國金融家愛潑斯坦的友誼而被迫辭去王室職務。愛潑斯坦已經是一名被定罪的性犯罪者。

在儀式最神聖的部分之前，坎特伯雷大主教賈斯汀韋爾比用聖油為他的手、頭和胸部洗禮，查爾斯將宣誓公正地統治並維護英格蘭教會。國王也是名義上的各宗教領袖。

在查爾斯獲得象徵性的王權後，韋爾比將把聖愛德華王冠戴在他頭上，會眾將高呼“上帝保佑國王”。

然後，他的長子和繼承人、40 歲的威廉王子將首先向他致敬，跪在他父親面前，雙手放在國王的雙手之間，並宣誓效忠“國王的生命和龍體”。

韋爾比將邀請並帶領修道院和全國各地的所有人宣誓效忠查爾斯。這一新程序取代了傳統上由高級公爵和貴族貴族宣誓效忠的做法。

然而，這也引起了反君主主義組織 Republic 的爭議，稱其具有冒犯性，迫使韋爾比澄清這是邀請而非命令。

返回白金漢宮後，王室成員將在陽台上以傳統方式亮相，軍用飛機飛掠而過致敬。

路透社引述天氣預報員說，按照傳統的英國方式，倫敦的天氣可能會下大雨，這可能意味着飛行會減少甚至取消。

慶祝活動將在周日繼續舉行，全國街頭派對和在國王溫莎城堡的家中舉行的音樂會，而志願服務項目將在周一進行。

英王加冕，據稱可吸引全球20億人觀看電視播放，廣告和蜂擁而至的遊人會給英國帶來數億英鎊的收入。不過，加冕儀式不是由比他的已故母王還要富有的新王查理三世自掏腰包，而是由納稅人負擔，多少讓英國人搖頭。