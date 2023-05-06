馬克龍贊查爾斯和卡米拉是法國的朋友

加冕典禮

歐洲 – 英國國王查爾斯三世和王後卡米拉的加冕儀式於周六上午11點在威斯敏斯特教堂舉行。這是英國70年來舉辦的首次君主加冕禮。約2300人應邀參加了此次活動，其中包括王室成員、英國國教代表、英國和英聯邦的傑出政要、外國元首與皇室成員。203個國家和地區的政要出席了加冕儀式。

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法國總統馬克龍和夫人參加了儀式。此後，馬克龍以法文祝賀查理斯三世和卡米拉加冕，並形容他們兩人是“法國的朋友”。

5月6日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛致電祝賀英國國王查爾斯三世和王後卡米拉加冕。

習近平和彭麗媛在賀電中表示，當前世界正經歷深刻複雜變化，國際社會面臨許多前所未有的挑戰。中英同為聯合國安理會常任理事國，應以長遠和戰略眼光，共同推動和平、發展、合作、共贏歷史潮流。中方願同英方一道努力，增進人民友好，擴大互利合作，深化人文交流，以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。

美國總統拜登未能親自出席加冕儀式，不知何因。儀式後拜登在推特（Twitter）PO文表示：“祝賀國王查爾斯三世與王後卡米拉加冕。美英之間長久的友誼是我們兩國人民力量的泉源。我為第一夫人（拜登的妻子吉兒）代表美國出席這一歷史性時刻感到自豪。”

歐盟委員會主席馮德萊恩在推特上說，查理三世的加冕“證明了英國君主制的持久力量，是穩定和連續性的象徵”。 “我向查爾斯三世國王和卡米拉王後表示祝賀”。

正在肯尼亞出訪的德國總理朔爾茨表示，“對我來說，查爾斯三世一直致力於英國和歐盟之間的密切合作，不懈為保護環境而努力，這在過去和現在都非常重要。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）以意文祝賀查爾斯與卡米拉加冕，又談及西敏寺（Westminster Abbey）的科斯馬蒂人行道（Cosmati Pavement）。她表示，西敏寺古老的科斯馬蒂地板Cosmatesque是約8個世紀前由意大利工匠精心打造。梅洛尼預示意英兩國有着悠久的歷史，合作前景也定會豐富多彩。

在推特上發布的英文消息中，希臘外交部“熱烈祝賀查理三世國王陛下”，將他視為“希臘忠實的朋友”。希臘外交部寫道，“在祝願查爾斯三世國王成功完成任務的同時，我們期待着繼續傑出的合作，進一步深化希臘和英國歷史悠久的雙邊關係。”