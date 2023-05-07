俄軍機危險動作攔截波蘭非軍事飛機 引抗議

俄羅斯/波蘭

巴黎與羅馬尼亞今天指控俄羅斯軍機威脅一架波蘭飛機。根據華沙方面今天發表的抗議聲明，一架俄羅斯蘇霍伊蘇-35戰鬥機周五在黑海上空攔截了一架正在執行Frontex任務的波蘭飛機，並導致飛行員暫時失去對飛機的控制。羅馬尼亞周六晚間首先抗議這一事件，警告莫斯科"完全不可接受的侵略行為"。

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法新社今天引述波蘭邊防軍的說法，俄羅斯軍機"在沒有任何無線電聯繫通報的情況下進入了羅馬尼亞指定的行動區域，用"侵略性和危險的機動動作，在沒有必要的安全最低距離情況下，三次接近波蘭邊防軍的飛機。

波蘭飛機遭到引發的嚴重湍流影響，飛行員暫時失去了對飛機的控制，飛機並也失去了高度。該飛機上有官員，機組人員，以及兩名飛行員共5人，

波蘭邊防軍指控說，俄羅斯戰鬥機就在波蘭飛機機頭前面，在估計為大約5米的距離，越過該波蘭飛機。

事件發生後，波蘭飛機稍後在羅馬尼亞安全着陸。

羅馬尼亞國防部長周六晚間在一份聲明中說，這一事件是 "俄羅斯在黑海挑釁性做法的一個新證據"，他對這名 "不負責任的 "俄羅斯飛行員 "一再進行危險的動作"表示遺憾。

根據該聲明，執行"監測移民風險 "任務的波蘭非軍事飛機當時在羅馬尼亞領空以東約60公里的國際空域飛行。這架飛機自4月19日開始部署在羅馬尼亞，直到5月17日，參加羅馬尼亞組織的、由Frontex協調的行動，西班牙和瑞典也參與其中。

法新社說，近年來，涉及俄羅斯和北約飛機的衝突事件越來越多，甚至在烏克蘭戰爭衝突開始之前就時有發生。它們通常發生在波羅的海上空，但也發生在黑海和其他地方空域。