俄軍紮波羅熱大撤退 國際原子能署擔心核安全

烏克蘭/俄羅斯/紮波羅熱核電站/國際原子能署

國際原子能機構警告，在烏克蘭境內被俄羅斯軍隊佔領的紮波羅熱核電站有發生 "嚴重核事故 "的風險，俄軍佔領當局正在疏散附近一個大部分員工居住的城鎮，導致紮波羅熱核電站周圍的情況 "具有潛在危險"。

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法新社今天引述國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）在一份聲明中警告說："紮波羅熱核電站周邊地區的局勢正變得越來越不可預測，而且有潛在的危險。

紮波羅熱核電站是歐洲最大的核電站，自衝突開始以來已被多次開火，引起了人們對災難的擔憂。

國際原子能署報告說，該機構在現場的專家繼續聽到該地區的炮擊聲，最近一次是在周五晚上。他們正在密切監測局勢，以 "發現對核安全和安保的任何潛在影響。"

格羅西稱，這一重要的核設施必須得到保護。他說："我將繼續敦促所有各方致力於實現這一重要目標，國際原子能機構將繼續盡其所能，幫助確保該工廠的核安全。

周五，莫斯科任命的紮波羅熱地區負責人葉夫根尼-巴利茨基宣布部分撤離紮波羅熱地區的18個被俄羅斯佔領的定居點，包括Energodar。但這引起了人們的關注。

據梅利托波爾市市長伊萬-費多羅夫周六在電報群Telegram上譴責 "疏散 "太快。他說，在從梅利托波爾到克里米亞的路上，各檢查站前都排起了大隊。托克馬克的情況也是如此，連買麵包的人都排長隊，而大多數加油站的汽油已經用完。

據巴利茨基說，這些 "臨時 "疏散主要涉及與父母在一起的兒童、老人和殘疾人，以及醫院病人，據他說，最近幾天烏克蘭的進攻有所增加。

據俄羅斯官方的塔斯社援引佔領當局另一位官員安德烈-科曾科的話說，俄羅斯當局計畫從紮波羅熱地區的地方疏散約7萬人。

但俄羅斯當局任命的紮波羅熱核電站廠長Yuri Chernichuk則說，目前沒有計畫疏散核電站的員工。紮波羅熱核電站的六個反應堆已經關閉。

國際原子能機構批評說，自戰爭衝突開始以來，紮波羅熱核電站工作人員數量逐漸減少。但根據俄羅斯當局的說法，該核電站由足夠數量的員工管理。

紮波羅熱核電站自2022年3月起由俄羅斯軍隊控制，位於第聶伯河畔，在這個地區，河水將俄軍與烏克蘭方面雙方分開。

儘管核反應堆沒有運行，但它們所依賴的一條緊急供電線路需要運行確保冷卻等供電這條線路已經多次因戰火停電構成了 "重大風險"。據國際原子能署警告說，這條線路在3月1日被損壞，到4月中旬仍未修復。