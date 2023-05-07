塞爾維亞教育部長因校園槍擊案辭職

校園槍擊案

歐洲 – 塞爾維亞教育部長布蘭科·魯日奇（Branko Ružić）在小學槍擊案後7日宣布辭職。他把給政府的辭職信公布在推特上，再次向遇難家屬表示哀悼。

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魯日奇作為執政聯盟夥伴塞爾維亞社會黨 (SDP) 的重要成員，他將塞爾維亞史無前例的殺戮歸咎於互聯網、電子遊戲和“西方價值觀“。塞爾維亞總統亞歷山大·武契奇承諾啟動管控武器措施。

塞爾維亞兩天內發生兩起大規模槍擊案。

5月3日，8點40分，塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心弗拉卡爾區的一所小學發生一起校園槍擊案，共造成8名學生和一名保安死亡、7人受傷，大多數受害學生出生於2009年。這起襲擊案震驚了整個塞爾維亞。目前，兇手已被警方逮捕，是一名14歲的7年級學生，他涉嫌用父親的槍向師生和學校保安開槍，並在襲擊發生後報了警。警方稱，嫌疑人提前一個月策畫了這次襲擊，他隨身攜帶了一份名單，列出了目標兒童以及教室。

4日晚，塞爾維亞首都貝爾格萊德南部一小鎮發生槍擊事件，已致至少8人死亡，13人受傷。這是塞爾維亞兩天內發生的第二起大規模槍擊事件。

4日晚，槍手駕駛一輛汽車，持自動武器，在貝爾格萊德南部一小鎮朝附近居民隨機開槍，致至少8人死亡，13人受傷。大量緊急救援車輛前往事發地，傷者被送往醫院進行救治。最年幼的死者僅10歲左右。

根據小型武器調查研究項目，在塞爾維亞，39% 的居民擁有槍支，是歐洲平民槍支擁有率最高的國家。