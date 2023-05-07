對烏克蘭抗戰援助或有分歧 斯洛伐克看守政府被迫辭職

斯洛伐克/選舉

斯洛伐克看守政府總理愛德華·黑格爾周日表示，他要向總統遞交辭呈。此前，他的數位部長們的辭職削弱了他在 9 月選舉前以看守身份任職的內閣。

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斯洛伐克看守總理在提前舉行的選舉前幾個月辭職。據路透社說，看守總理黑格應於周日晚些時候會見總統祖紮娜·卡普托娃。總統有權任命新的看守總理。

黑格面臨反對派呼籲讓位給技術官僚政府領導這個中歐國家，直到 9 月提前舉行選舉。新的民意調查顯示，民意更支持最大的反對黨，該黨由前總理羅伯特菲科領導，但該黨反對增加對鄰國烏克蘭的軍事援助。

對援助烏克蘭抵抗侵略戰爭的爭論使也是北約和歐盟成員國的斯洛伐克政治陷入癱瘓。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，斯洛伐克一直是烏克蘭的堅定支持者。但新政府為減少高能源成本和通貨膨脹對該國人口的影響所做的努力，也加劇了政治緊張局勢。

據黑格爾周日表示，他不希望政治危機繼續下去。他在電視新聞發布會上說：“我決定要求總統接受我的辭呈，讓總統有空間嘗試與技術官僚政府一起穩定和平地領導斯洛伐克進行民主議會選舉。”

由 Heger 領導的執政聯盟在去年 9 月就失去了議會多數席位，當時自由意志主義的 SaS 黨退出聯盟，SaS 黨指責政府沒有採取足夠的措施來幫助因能源成本去年在歐洲創下歷史新高造成經濟困難的人們。

黑格政府去年 12 月在議會不信任投票中落敗，今年1 月他同意提前舉行選舉，讓他擔任看守政府總理。最近，幾位部長出於各種原因離開了政府。辭職的部長包括農業部長等。周五，外交部長提出辭職。

路透社說，不確定總統卡普托娃是否會在今天就任命新總理。