承諾提供彈藥 瓦格納決定不從烏東巴赫姆特撤軍

軍事

歐洲 – 俄羅斯瓦格納僱傭兵集團的負責人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）7日表示說，在他威脅要將前線部隊撤出巴赫姆特（Bakhmut）之後，已獲得俄羅斯軍方“承諾”提供急需的彈藥。

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普里戈津曾就烏克蘭與莫斯科部隊激戰焦點的巴赫姆特戰勢、猛烈抨擊俄羅斯軍事將領，他表示說：“他們承諾將提供我們繼續行動所需的所有彈藥和武器。”

他說，他們已經獲得保證，“巴赫姆特周圍的戰鬥人員一切所需的東西都將獲得滿足”。

普里戈津領導的瓦格納集團（Wagner Group）在俄羅斯對巴赫姆特長達數月的艱苦進攻中衝在前線，在這場俄烏戰爭中時間最長、最血腥的戰鬥中幾乎攻佔這座城市。

普里戈津5日一度威脅說，“我將把瓦格納部隊撤出巴赫姆特，因為在缺乏彈藥的情況下，他們會面臨毫無意義的死亡”。他當時還說，他正在等待撤離巴赫姆特的命令。