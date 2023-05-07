軍事 承諾提供彈藥 瓦格納決定不從烏東巴赫姆特撤軍 發表時間： 07/05/2023 - 22:57 Le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, fait une déclaration aux côtés de combattants Wagner, dans cette image fixe tirée d'une vidéo diffusée le 5 mai 2023. via REUTERS - PRESS SERVICE OF "CONCORD\ 作者： 法廣 2 分鐘 歐洲 – 俄羅斯瓦格納僱傭兵集團的負責人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）7日表示說，在他威脅要將前線部隊撤出巴赫姆特（Bakhmut）之後，已獲得俄羅斯軍方“承諾”提供急需的彈藥。 廣告 繼續瀏覽後續 普里戈津曾就烏克蘭與莫斯科部隊激戰焦點的巴赫姆特戰勢、猛烈抨擊俄羅斯軍事將領，他表示說：“他們承諾將提供我們繼續行動所需的所有彈藥和武器。”他說，他們已經獲得保證，“巴赫姆特周圍的戰鬥人員一切所需的東西都將獲得滿足”。普里戈津領導的瓦格納集團（Wagner Group）在俄羅斯對巴赫姆特長達數月的艱苦進攻中衝在前線，在這場俄烏戰爭中時間最長、最血腥的戰鬥中幾乎攻佔這座城市。普里戈津5日一度威脅說，“我將把瓦格納部隊撤出巴赫姆特，因為在缺乏彈藥的情況下，他們會面臨毫無意義的死亡”。他當時還說，他正在等待撤離巴赫姆特的命令。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 繼續閲讀相同主題内容 : 烏克蘭戰爭