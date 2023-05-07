烏克蘭無人機傳再襲克里米亞俄黑海艦隊母港城市

烏克蘭/俄羅斯/克里米亞

俄羅斯在被吞併的克里米亞的行政當局周日表示，擊退了十幾架烏克蘭無人機對塞瓦斯托波爾的連夜襲擊。周日，俄羅斯別爾哥羅德州州長也報告說，與烏克蘭接壤的一個城鎮斯波達里烏希諾在一夜之間遭到轟炸，造成一條電力線和一條天然氣管道受損。沒有報告稱襲擊造成傷亡。烏克蘭對此指控未作回應。

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俄羅斯在被吞併的克里米亞的行政當局負責人在電報群Telegram上發布消息稱，克里米亞夜間防空部隊和電子戰部隊擊退了對塞瓦斯托波爾的新攻擊，塞瓦斯托波爾是俄羅斯黑海艦隊的母港。他在Telegram上的一條信息中說，烏克蘭發射了 "十幾架無人機"，並說有兩架在海上被擊落，另一架在失去控制後墜入森林。

前一天，俄羅斯當局宣布，他們在克里米亞上空擊落了一枚烏克蘭彈道導彈。法新社說，這是一個很少報道的事件。

自2022年夏天以來，於2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島經常受到無人機的襲擊。4月底，其中一次襲擊導致塞瓦斯托波爾的一個油庫發生大火。

最近幾周，俄羅斯境內的無人機襲擊、破壞和攻擊事件有所增加，有時肇事地點遠離烏克蘭。至此並沒有明確證據指控肇事者。克里姆林宮將矛頭指向基輔，而基輔則予以否認。