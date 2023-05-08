二戰停戰日澤連斯基：俄羅斯必定如同納粹一樣被打敗

烏克蘭/澤連斯基/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基在5月8日紀念盟軍戰勝納粹德國和第二次世界大戰結束的日子說，俄羅斯將以與1945年納粹主義相同的方式被擊敗。但俄羅斯軍隊在莫斯科所定傳統慶祝二戰反法西斯勝利日之前，加劇對烏克蘭軍事打擊。

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5月8日是歐洲紀念二戰停戰日。烏克蘭總統澤連斯基說，俄羅斯將以與納粹主義相同的方式被打敗。澤連斯基在俄羅斯對烏克蘭首都基輔以及其他城市的新一波大規模轟炸攻擊後不久在總統府社交網絡官網上發表的講話中說："現代俄羅斯帶來的所有舊的邪惡將被打敗，就像歷史上納粹主義被打敗一樣。"

法新社報道稱，俄羅斯所發動的新一波攻擊中，至少有30多架自殺式無人機在烏克蘭首都上空被擊落。

澤連斯基說："正如我們當時一起摧毀了邪惡一樣，我們現在也在一起摧毀一個類似的邪惡。澤連斯基指控：“這種邪惡，雖然今天樣子不同，但目標相同：征服或毀滅。”

澤連斯基的這次講話是在全世界慶祝5月8日之際，也是在莫斯科舉行大型閱兵的前夕，這次閱兵應該是為了高揚俄羅斯的愛國情懷，普京或將參加這次閱兵。

澤連斯基在俯瞰基輔第聶伯河的一座氣勢恢宏的二戰紀念館前錄製的演講中承諾："我們比將取得勝利"。

澤連斯基說："我們永遠不會忘記烏克蘭人民對戰勝納粹的貢獻。"他說：“我們不允許任何人撒謊，說這場戰爭的勝利如果沒有其他國家或人民的參與也會發生。”

澤連斯基指責莫斯科以 "侵略和吞併、佔領和驅逐、屠殺和酷刑、轟炸城市和燒毀村莊 "來反對 "民主理想"。

澤連斯基在十分鐘的演講中說：“我們不會失去我們已經贏得的果實，我們將拿回被敵人奪走的一切。”

烏克蘭表示，它正在完成一場重大反擊攻勢的準備工作，以收復除被吞併的克里米亞之外的東部和南部被俄羅斯佔領的領土。

觀察家們說，最近幾天，烏克蘭和俄羅斯的無人機都加強了攻擊，這表明基輔的反攻迫在眉睫。