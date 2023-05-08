俄旗蘇聯旗引發德國司法大戰 最高行政法院裁定：禁止！

德國/俄羅斯/烏克蘭/俄旗前蘇聯旗

德國首都最高行政法院周一確認，星期二將禁止俄羅斯和前蘇聯國旗出現在柏林市中心蒂爾加滕的蘇聯紀念館周邊地區。

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德國柏林高等法院推翻了行政法院在5月8日和9日紀念德國投降之際無須禁止這些旗幟的決定。

俄羅斯和蘇聯的旗幟，以及由三條黑色條紋組成、在俄羅斯經常懸掛以紀念1945年戰勝納粹德國的聖喬治綬帶，因此在蒂爾加滕公園的紀念館周圍被禁止。

稍早，柏林行政法院也裁定，最初被警方禁止的烏克蘭旗幟將被允許，但這一決定沒有被上訴。

據高等法院在裁決書中說：“鑒於正在進行的對烏克蘭的侵略戰爭，警方有理由認定俄羅斯標誌可能會傳達暴力。”

高等法院補充說："在目前的情況下，懸掛俄旗以及前蘇聯旗幟都可以被理解為對侵略戰爭行為的認同。"

柏林警方對高等法院的決定表示歡迎。柏林警方大規模布防警力以避免在周二發生任何突發事件。

來自 "夜狼 "俱樂部的俄羅斯摩托車手預計將在德國首都舉行集會，他們是在4月底離開莫斯科的克里姆林宮的忠實信徒。人數不詳的摩托車隊從莫斯科紅場騎車出發，前來柏林示威。一些參加挺俄侵略戰爭集會的人在4月29日離開莫斯科時揮舞着俄羅斯和蘇聯的旗幟。他們中的一些人在摩托車上貼上了字母 "Z"，象徵著普京於2022年2月在烏克蘭發起的 "俄羅斯特別軍事行動"的挺戰標識。

德國柏林以及其他地區過去多次發生力挺普京俄羅斯的示威。

沒有消息說德國政府禁止那些騎摩托進入德國柏林示威。