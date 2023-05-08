歐盟推出第11輪對俄制裁方案 聚焦暗助俄羅斯企業 中國8企在列 北京如何回應引注意

歐盟/俄羅斯/烏克蘭/第11輪制裁

歐盟委員會發言人8日宣布，歐盟委員會周五向歐盟成員國提交了針對俄羅斯的第11套限制性措施，旨在防止規避歐盟制裁。共155頁長文件需要討論時間，預計本月底可通過正式出籠。中國外長秦剛此時前來歐洲訪問，經有法國德國等國，中國如何反應引發關注。

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就歐盟推出第11輪對俄羅斯侵略烏克蘭發動戰爭的制裁，根據歐盟委員會發言人解釋稱，"目的是防止被禁止出口到俄羅斯的貨物經由轉口進入俄羅斯的軍事設施。"

根據法新社看到的一份文件，歐盟委員會的提案針對世界541家公司，包括526名俄羅斯人，並首次包括8家被指控向俄羅斯再出口敏感貨物的中國和香港公司。而且，一家伊朗公司、兩家來自阿拉伯聯合酋長國的公司、兩家位於烏茲別克斯坦的公司、一家位於亞美尼亞的公司和一家位於敘利亞的公司也成為制裁目標。歐盟委員會建議限制這些公司的出口可能性。

該提案沒有提到禁止從俄羅斯進口鑽石，而許多成員國已經呼籲禁止鑽石進口。外交消息人士說，這項措施將在5月19日至21日在廣島（日本）舉行的七國集團會議上討論，如果達成協議，還可能增加內容與名單。

據布魯塞爾的兩位外交人士說，成員國代表將於周三在布魯塞爾討論第11個方案，由於該提案技術性很強，因此需要召開幾次會議才能通過。

在5月22-23日歐盟外長會議之前通過被認為是不太可能的。但新的制裁方案可能會在6月30日的歐盟領導人峰會上提交批准。

這位外交人士強調說，歐盟希望給自己提供打擊規避歐盟制裁的手段，並試圖勸阻外國公司和第三國通過向俄羅斯再出口可用於俄羅斯軍工企業的貨物，特別是半導體和集成電路來幫助莫斯科。

法新社說，該提案針對冰箱、打印機、電子計算器和其他產品。該清單有155頁之多。歐盟的一位外交官說，歐盟已經注意到向土耳其、哈薩克斯坦、中國和阿拉伯聯合酋長國出口帶有電子元件的貨物，被轉向俄羅斯再出口的貨物有所增加。