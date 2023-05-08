烏克蘭與俄羅斯無人機互攻 俄軍明目張膽派數十架群攻基輔
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俄羅斯對基輔和其他烏克蘭城市發動了一波無人機、導彈和空襲，莫斯科在為慶祝 1945 年擊敗納粹德國的寶貴勝利日假期做準備的同時加大了攻擊力度。俄軍數十架無人機攻擊基輔，架勢遠遠超過烏克蘭放飛無人機襲擊俄軍佔領地。但烏克蘭已經多次用無人機攻擊克里米亞。
據烏克蘭武裝部隊總參謀部在官方發布的早上最新消息中說，多達 16 次導彈襲擊針對的是哈爾科夫、赫爾松、尼古拉耶夫和敖德薩地區的城市，此外還有 61 次空襲和 52 次火箭齊射烏克蘭陣地和人口稠密地區。烏克蘭防空系統摧毀了俄羅斯發射的所有 35 架伊朗製造的 Shahed 無人機。這些無人機襲擊基輔。
基輔市長說，有燃料庫、汽車、建築物和基礎設施遭到破壞，首都至少有五人受傷。烏克蘭軍方報告，“不幸的是，有平民死傷，高層建築、私人住宅和其他民用基礎設施遭到破壞。”
基輔市長 Vitali Klitschko 在電報群Telegram 上說，有三人在基輔 Solomyanskyi 區的爆炸中受傷，兩人在無人機殘骸落在首都中心以西的 Sviatoshyn 區時受傷。
基輔軍方表示，無人機殘骸落在首都兩個客運機場之一朱利安尼機場的跑道上，儘管沒有起火，但該機場的緊急服務仍在進行中。
黑海城市敖德薩的一個食品倉庫也被縱火。
路透社說無法獨立核實這些報道。
新的襲擊發生之際，莫斯科正在為周二的勝利日閱兵做準備，這是俄羅斯總統普京的一次重要活動，當局希望喚起蘇聯戰勝納粹德國的精神，並指責烏克蘭是新法西斯主義控制之下的國家。
俄羅斯還加強了對巴赫穆特的炮擊，希望在周二之前佔領該城市。
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市長 Vitali Klitschko 在 Telegram 上說，三人在基輔 Solomyanskyi 區的爆炸中受傷，兩人在無人機殘骸落在首都中心以西的 Sviatoshyn 區時受傷。
基輔軍方表示，無人機殘骸落在首都兩個客運機場之一朱利安尼機場的跑道上。
烏克蘭軍隊在過去兩周，針對俄羅斯控制的目標的打擊也有所加強，尤其是在克里米亞。烏克蘭尚未證實在這些襲擊中扮演任何角色，但表示摧毀敵方基礎設施是為烏克蘭期待已久的地面攻擊做準備。