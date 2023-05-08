烏克蘭與俄羅斯無人機互攻 俄軍明目張膽派數十架群攻基輔

烏克蘭/俄羅斯/無人機

一名攜帶無人機的烏克蘭士兵在頓涅茨克地區阿夫迪夫卡鎮靠近作戰前線。 2023年2月17日 資料照片

俄羅斯對基輔和其他烏克蘭城市發動了一波無人機、導彈和空襲，莫斯科在為慶祝 1945 年擊敗納粹德國的寶貴勝利日假期做準備的同時加大了攻擊力度。俄軍數十架無人機攻擊基輔，架勢遠遠超過烏克蘭放飛無人機襲擊俄軍佔領地。但烏克蘭已經多次用無人機攻擊克里米亞。

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據烏克蘭武裝部隊總參謀部在官方發布的早上最新消息中說，多達 16 次導彈襲擊針對的是哈爾科夫、赫爾松、尼古拉耶夫和敖德薩地區的城市，此外還有 61 次空襲和 52 次火箭齊射烏克蘭陣地和人口稠密地區。烏克蘭防空系統摧毀了俄羅斯發射的所有 35 架伊朗製造的 Shahed 無人機。這些無人機襲擊基輔。

基輔市長說，有燃料庫、汽車、建築物和基礎設施遭到破壞，首都至少有五人受傷。烏克蘭軍方報告，“不幸的是，有平民死傷，高層建築、私人住宅和其他民用基礎設施遭到破壞。”

基輔市長 Vitali Klitschko 在電報群Telegram 上說，有三人在基輔 Solomyanskyi 區的爆炸中受傷，兩人在無人機殘骸落在首都中心以西的 Sviatoshyn 區時受傷。

基輔軍方表示，無人機殘骸落在首都兩個客運機場之一朱利安尼機場的跑道上，儘管沒有起火，但該機場的緊急服務仍在進行中。

黑海城市敖德薩的一個食品倉庫也被縱火。

路透社說無法獨立核實這些報道。

新的襲擊發生之際，莫斯科正在為周二的勝利日閱兵做準備，這是俄羅斯總統普京的一次重要活動，當局希望喚起蘇聯戰勝納粹德國的精神，並指責烏克蘭是新法西斯主義控制之下的國家。

俄羅斯還加強了對巴赫穆特的炮擊，希望在周二之前佔領該城市。

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市長 Vitali Klitschko 在 Telegram 上說，三人在基輔 Solomyanskyi 區的爆炸中受傷，兩人在無人機殘骸落在首都中心以西的 Sviatoshyn 區時受傷。

基輔軍方表示，無人機殘骸落在首都兩個客運機場之一朱利安尼機場的跑道上。

烏克蘭軍隊在過去兩周，針對俄羅斯控制的目標的打擊也有所加強，尤其是在克里米亞。烏克蘭尚未證實在這些襲擊中扮演任何角色，但表示摧毀敵方基礎設施是為烏克蘭期待已久的地面攻擊做準備。