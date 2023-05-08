烏戰陰霾中的二戰勝利日

烏克蘭/歐洲

2023年4月28日，烏克蘭紮波羅熱地區，在俄羅斯對烏克蘭的攻擊中，烏克蘭軍人在訓練場的演習中參加軍事演習。

1945年5月8日，納粹德國投降，第二次世界大戰在歐洲戰場結束，這一天成為歐洲國家的紀念日，紀念本是為了不讓歷史悲劇重演，但不幸的是，二戰結束78年後，戰爭陰霾依然在歐洲上空籠罩，烏克蘭正在遭受俄羅斯的侵略。在俄羅斯將於5月9號閱兵慶祝勝利日前，對烏克蘭首都進行大批無人機轟炸。烏克蘭總統澤連斯基則誓言： 俄羅斯將以1945年打敗納粹主義的 "同樣方式 "被打敗。

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法國總統致敬抵抗運動領導讓-穆蘭

首先是在法國，與所有慶祝1945年5月8日戰勝納粹德國的活動一樣，國家元首在共和國衛隊的大型護衛隊的陪同下，在巴黎香榭麗舍大街上走過。上午11點，在凱旋門下，在總理伊麗莎白-博爾內的陪同下，馬克龍在無名戰士墓前敬獻花圈、重燃聖火併默哀一分鐘。馬克龍周一在凱旋門的傳統勝利儀式之後，前往裡昂向抵抗運動的英雄人物之一讓-穆蘭和抵抗運動致敬，但面對預計針對國家元首的新示威活動，今天的紀念活動處於高度安全警戒狀態。香榭麗舍大街上的所有集會都被禁止了。里昂所屬的羅訥省也已經禁止在這一地區舉行任何集會，法國全國總工會CGT已經宣布將對該禁令提出上訴，

反對派指出，示威針對的是埃馬紐埃爾-馬克龍，而不是讓-穆蘭，"羅納河省的全國總工會認為， "對抵抗組織最好的致敬是捍衛他們的遺產，即社會保障和公平的退休分配。" 但法院還是駁回了工會的上訴。法國參議院議長熱拉爾·拉舍爾Gérard Larcher也認為可能的集會是 "不可接受的"。他在周日說："任何事情都有一個時間，"5月8日是我們國家的一個紀念、追憶和團結的時間。

據愛麗舍宮，馬克龍預計將於下午2點半左右在關押過讓穆蘭的監獄向 "法國抵抗運動和納粹野蠻行為的受害者 "致敬。

作為全國抵抗委員會（CNR）的第一任主席，讓-穆蘭於1943年6月21日在里昂附近的卡盧瓦爾被當地蓋世太保首領克勞斯-巴比逮捕。他遭受了可怕的酷刑，始終保持沉默，於1943年7月8日因傷勢過重而死亡。

法新社指出，通過在里昂舉行的儀式，在讓-穆林被捕和死亡80周年前夕，開啟了一個新的紀念周期，這個周期將在2024年6月6日的諾曼底登陸紀念活動中繼續，並將在2025年5月8日的勝利80周年紀念日結束。

愛麗舍宮介紹，馬克龍將通過紀念讓-穆蘭讚揚 "法國人民特有的這種抵抗精神"，"正是這種精神使戴高樂將軍成為面對盎格魯-撒克遜人的關鍵角色"，並使法國在維希合作主義政權的錯誤之後加入勝利的一方。"如果不是讓-穆蘭在他身邊聚集了來自各個政治領域的所有復興力量，這一切都不可能實現。

反對派擔心馬克龍藉此機會試圖翻過養老金危機這一頁，進而發起新的 "和諧 "呼籲。

澤連斯基：俄將被1945年打敗納粹主義的 "同樣方式 "打敗

在紀念納粹投降，二戰在歐洲結束之際，全球的眼光也投向正在經歷戰爭的烏克蘭和曾戰勝德國納粹，但於去年2月24號以去納粹化為名開始向烏克蘭發動戰爭的俄羅斯，

因為俄羅斯為紀念1945年戰勝納粹德國，將5月9日定為“勝利日”，這是俄羅斯重要的國定假日之一。

俄羅斯總統普京去年入侵烏克蘭後，在“勝利日”發布講話說，保證"就像1945年一樣，勝利將屬於我們"。普京在5月8日的致辭中把第二次世界大戰和烏克蘭的衝突進行了許多比較，堅稱去烏克蘭發動戰爭不是侵略，而是去納粹化。正在莫斯科為9日的勝利日大遊行做準備之際，又對烏克蘭發動了最新一波攻擊，評論稱，這是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）利用蘇聯戰勝納粹德國的這段歷史，用以激勵民心的重要活動。

烏克蘭方面，總統澤連斯基周一承諾將 "解放 "被莫斯科佔領的領土。他說，俄羅斯將以1945年打敗納粹主義的 "同樣方式 "被打敗。""現代俄羅斯帶來的所有舊的邪惡將被打敗，就像納粹主義被打敗一樣，" 澤倫斯基說："我們永遠不會忘記烏克蘭人民對戰勝納粹主義的貢獻。"他說："我們不允許任何人撒謊，說這場戰爭的勝利如果沒有其他國家或人民的參與，就會發生。

澤連斯基還向烏克蘭拉達提交了一份法律草案，提議將5月8日作為1939-1945年第二次世界大戰中紀念和戰勝納粹主義的日子。他也宣布，每年5月9日將與歐盟國家共同慶祝歐洲日。

澤連斯基的這一講話是在5月8日世界慶祝活動和在莫斯科舉行的大型閱兵前夕發表的，這個閱兵旨在高揚俄羅斯的愛國情懷，俄羅斯的總統普京將參加閱兵。

巴赫姆特在9日勝利日前能被拿下？

烏克蘭的官員表示，俄國正在5月9日“勝利日”前夕加強攻勢，對基輔等城市發動新一波無人機、飛彈攻擊與空襲。周日晚上，基輔成為無人機襲擊的目標，據該市的軍事管理部門報告，有5人受傷，無人機碎片在首都的幾個地方造成了損失。據烏克蘭空軍司令部稱，已有35架俄羅斯無人機被擊落。

而率領烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）對抗的烏軍最高將領表示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）顯然放棄撤出巴赫姆特的計畫後，俄國加強對巴赫姆特狂轟濫炸，企圖在9日勝利日前拿下這個城市。

烏克蘭也表示，正在完成一次重大攻勢的準備工作，以收復除被吞併的克里米亞之外的東部和南部被俄羅斯佔領的領土。最近幾天，烏克蘭和俄羅斯的無人機加強了攻擊，據觀察家稱，這是一個跡象，表明基輔的攻擊迫在眉睫。

歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩的發言人周一宣布，馮德萊恩將於周二“歐洲日”這一天前往基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。這將是2022年2月俄羅斯軍事進攻開始以來馮德萊恩的第五次訪問。