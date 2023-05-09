俄羅斯慶二戰勝利日普京閱兵時再向烏克蘭施發導彈攻擊 大部分遭攔截

俄羅斯/普京/閱兵/烏克蘭

俄羅斯巡航導彈9日襲擊烏克蘭首都基輔，與此同時俄羅斯的坦克和士兵在紅場集結接受普京閱兵，路透社說，俄羅斯以對烏克蘭的新的導彈攻擊來紀念戰勝納粹的周年紀念日。而烏克蘭指控，“在‘​​神聖’的 5 月 9 日，俄羅斯對烏克蘭領土發動轟炸攻擊。”

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俄羅斯總統普京主持閱兵。俄羅斯向烏克蘭發射導彈。烏克蘭報告，烏克蘭防空系統擊落了主要向首都基輔發射的 25 枚導彈中的 23 枚。俄羅斯導彈威脅沒有造成人員傷亡。這是俄羅斯連續第二晚發動重大空襲，也是本月以來的第五次。

烏克蘭空軍指控，“在‘​​神聖’的 5 月 9 日，俄羅斯對烏克蘭領土發動轟炸攻擊。”基輔市軍事管理局局長謝爾蓋波普科說，俄羅斯人試圖殺害平民。“ 因為在前線，侵略者的佔領計畫失敗了。”

莫斯科否認以平民為目標，並表示俄羅斯空襲旨在削弱烏克蘭的戰鬥能力。

歐洲發生了自第二次世界大戰以來最血腥的地面戰鬥。俄羅斯冬季戰役失敗後於本月加強了攻擊。俄羅斯擔心烏克蘭即將發起反攻，計謀先聲奪人。

5 月 9 日是德國在 1945 年投降的日子，是俄羅斯總統普京執政下最重要的節日。普京表示，他的國家現在再次為生存而戰。

烏克蘭與歐洲盟友一致，今年已經正式將二戰勝利日的紀念日改為 5 月 8 日，標誌着與莫斯科的決裂；歐洲於 5 月 9 日立為歐洲日，慶祝成為歐盟的機構的成立。

在莫斯科，普京在克里姆林宮歡迎前蘇聯盟友亞美尼亞、白俄羅斯、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和吉爾吉斯斯坦的領導人，然後在外面的講台上就座。俄羅斯國家電視台播放了停在廣場上的坦克和具有核能力的戰略彈道導彈的照片，政要們在晴朗的天空下聚集在那裡參加閱兵式。身着制服的士兵列隊行禮。

蘇聯戰勝納粹是普京領導下俄羅斯的決定性國家敘事，今天普京當局指控​​獨立的烏克蘭代表着第二次世界大戰威脅現在捲土重來。然而烏克蘭在第二次世界大戰中遭受的人均損失要比俄羅斯大。烏克蘭指控莫斯科對共同歷史的描述歪曲以證明俄羅斯的侵略烏克蘭是正當的。

路透社說，這次閱兵是在侵略烏克蘭戰爭的關鍵時刻舉行的，基輔軍隊在過去六個月一直處於守勢，但現在準備在未來幾周發動反攻。

過去幾個月，俄羅斯發起了一場冬季大戰役，在歐洲自二戰以來最血腥的地面戰鬥中蒙受了巨大損失，而且收效甚微。

基輔說，俄羅斯曾試圖在5月9日前佔領東部城市巴赫穆特，但未能為普京提供這次閱兵的獎狀。

據該報道，鑒於越來越多的安全問題，包括上周發生幾乎襲擊克里姆林宮圓頂的無人機，俄羅斯當局取消了周二在莫斯科舉行的閱兵式的傳統空中表演。在俄羅斯其他一些城市的慶祝遊行也已被取消。也有報道稱，由於在侵略烏克蘭戰爭衝突人員和裝備損失巨大，參加今年閱兵式的士兵和軍事裝備也少得多。