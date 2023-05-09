歐洲日：馮德萊恩再訪基輔 力挺烏克蘭 基輔防空警報大作

歐盟/烏克蘭/馮德萊恩/加入歐盟程序

歐盟委員會主席馮德萊恩今天再次抵訪烏克蘭，並在基輔會見烏克蘭總統澤連斯基。今天適逢歐盟日，馮德萊恩稱，“很高興回到基輔。我們珍視的價值觀每天在這裡都得到捍衛。來到這裡是慶祝歐洲日很合適的地點”。

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據路透社消息，基輔今天接待歐盟委員會主席馮德萊恩到訪。馮德萊恩在推特上發布了一張她自己乘火車抵達基輔車站的照片，她稱這裡是“慶祝歐洲日的合適地點”。

法新社說，歐盟委員會主席馮德萊恩周二抵達基輔，在莫斯科紀念戰勝納粹德國的日子裡，歐盟與烏克蘭紀念歐洲日，並對面臨俄羅斯侵略戰爭攻擊的烏克蘭表示支持。

據隨行的記者團稱，馮德萊恩乘坐一夜的火車從波蘭抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並就烏克蘭加入歐盟的申請開展工作。在她抵達前，基輔的防空警報聲響了兩個小時。

烏克蘭總統周一簽署了一項法令，規定5月9日在他的國家應作為歐洲日來慶祝，與歐盟同步。澤連斯基因此放棄了對5月9日戰勝納粹德國的任何紀念活動。俄羅斯9日延續蘇聯傳統，在紅場上組織了大型閱兵。

馮德萊恩在火車上對記者說，"我熱烈歡迎烏克蘭總統澤連斯基將5月9日定為歐洲日的決定。烏克蘭是我們歐洲大家庭的一員。" 馮德萊恩還說， "我今天5月9日出現在基輔是有象徵意義的，但它也是一個關鍵和非常實際的現實的標誌：歐盟正在與烏克蘭在許多問題上攜手合作。"

烏克蘭軍隊在上午宣布，它已經擊落了俄羅斯在夜間對其領土發射的25枚導彈中的23枚。基輔的警報在馮德萊恩女士到達前一小時結束。

預計兩位領導人還將討論歐盟增加對烏克蘭軍隊的彈藥供應的戰略，以及基輔在未來一年不斷增長的財政需求。

馮德萊恩還將向澤連斯基介紹布魯塞爾針對支持俄羅斯戰爭機器和試圖規避現有制度的公司的第11項制裁方案。馮德萊恩稱，"我們決心堵塞現有的漏洞。"她說，"沒有人應該懷疑這一點。"

與此同時，布魯塞爾正在幫助烏克蘭政府進行反腐敗和善治改革，使其能夠開始可能持續數年的加入歐盟談判。在未來幾周內，歐盟委員會將就基輔的進展發表臨時意見，然後在10月提交正式書面報告。