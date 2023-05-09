烏克蘭攔截俄軍高超音速匕首導彈已是“小菜一碟”？

俄羅斯/烏克蘭/俄高超音速的Kinjal導彈

歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲日再次抵訪烏克蘭，並在基輔會見烏克蘭總統澤連斯基，表達歐盟力挺烏克蘭抗擊俄羅斯侵略戰爭。馮德萊恩乘坐夜間火車抵達基輔，當地防空警報剛剛結束。烏克蘭軍方報告，基本攔截俄羅斯發射的新一輪導彈襲擊，包括全部攔截8枚高超音速的Kinjal導彈。

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烏克蘭此前已經公告攔截俄羅斯發射的高超音速的Kinjal匕首導彈。據法新社消息，今天上午，烏克蘭報告，再次成功挫敗俄羅斯軍隊發射的高超音速的Kinjal導彈對烏克蘭多地的轟炸襲擊，俄羅斯發射的8枚高超音速的Kinjal導彈全部被擊落。

烏克蘭空軍在電報群平台上報告，周一晚上，俄羅斯從黑海向烏克蘭東部發射的8枚高超音速的Kinjal導彈都被擊落。

烏克蘭軍方沒有提及攔截俄羅斯高超音速的Kinjal導彈的防空設備細節。

法新社說，烏克蘭軍隊在上午宣布，烏軍已經擊落了俄羅斯在夜間對烏克蘭領土發射的25枚導彈中的23枚。

基輔的警報在馮德萊恩到達前一小時結束。

星期二上午，俄羅斯軍隊從裏海發射的17枚X-101/X555巡航導彈中有15枚在烏克蘭中部和南部被攔截。