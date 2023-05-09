瑞安航空跟波音簽署新飛機訂單

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美歐 – 愛爾蘭瑞安航空(Ryanair)將於5月9日與其獨家供應商和解，向波音(Boeing)訂購數十億美元的飛機，從而結束長達18個月的價格之爭。這項價值數十億美元、數量為三位數的737MAX噴氣式飛機的交易最早可能在5月9日宣布，但要求匿名。

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路透社報道稱，按照報價表上，此筆交易總成本為400億美金，737 MAX的標價最高為1.35億美元，但通常折扣率超過50%，最終定價的細節是保密的。業內消息人士稱，瑞安航空過去曾能夠通過談判達成一項特殊條款，保證其所在地區的最低價格。瑞安航空是少數幾家能夠與西南航空一起享受這種待遇的航空公司之一。

在大約18個月前的一場價格糾紛中，瑞安航空停止了至少100架波音737MAX噴氣式飛機的談判。今年3月，瑞安航空首席執行官邁克爾·奧利里表示，談判已經恢復，但堅稱需要大幅折扣。他表示，瑞安航空目前正在考慮200座737MAX 8200和230座737MAX10。

據瑞安航空稱，該訂單將使該集團能夠旅客量幾乎翻了一番，2034 年 3 月每年的運送乘客量達到 3 億人次。公司希望今後追加訂購150架737MAX噴氣式飛機