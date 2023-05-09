瓦格納頭目曝料俄軍糊弄普京

俄羅斯/瓦格納

俄羅斯準軍事組織瓦格納負責人9日指責俄羅斯軍事高層試圖在烏克蘭攻勢問題上 "欺騙 "總統普京，普里戈津在莫斯科紀念1945年戰勝納粹德國這一極具象徵意義的日子裡曝料瓦格納與總參謀部多種衝突，他指控俄軍大批臨陣逃跑。

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瓦格納頭頭普里戈津今天在一份長篇大論中說："如果一切都為了欺騙總司令普京，那麼要麼總司令會把你的屁股撕開，要麼如果戰爭失敗，憤怒的將是俄羅斯人民。"他再次指責軍隊沒有提供拿下烏克蘭東部戰鬥中心巴赫穆特所需的彈藥，是俄羅斯國防部的錯。

瓦格納負責人指責俄羅斯正規軍士兵逃離他們在烏克蘭東部戰鬥中心巴赫穆特的陣地，並指責俄軍無法保衛俄羅斯。

法新社今天報道稱，商人普里戈津與俄羅斯軍方高層發生公開衝突，他指責俄羅斯軍方沒有為他的僱傭軍提供足夠的彈藥，而他的僱傭軍正處於巴赫穆特的前線。他指責，"今天（星期二），國防部的部隊從我們的一個側翼逃走了（......）他們離開了他們的陣地，他們都逃走了。"普里戈津在Telegram上發布的一段視頻中指責說，"為什麼俄軍不能保衛國家？"他說話的時侯，俄羅斯總統普京在莫斯科監督紀念1945年戰勝納粹德國的 "勝利日 "閱兵。

瓦格納頭頭還說，"勝利日是我們前輩的勝利，我們不配得到這個勝利的哪怕一丁點榮光，"普里戈津說，"有一種罪行叫做'毀滅俄羅斯人民'（......），這就是這個小團體正在做的事情。"他把矛頭指向俄軍總參謀部。

上周，瓦格納老闆宣布，如果總參謀部不向他提供他所要求的彈藥，他將於5月10日從巴赫穆特撤出他的手下。周日，他聲稱已經收到了充足供應的 "承諾"，似乎排除了立即從巴赫穆特撤退的可能性。

法新社說，如果說他幾個月來一直在批評俄羅斯軍隊的指揮官，他把他們描繪成無能的人，那麼在過去的幾天里，他的口頭攻擊又上升了一個檔次。他今天乾脆指責軍方高層試圖 "欺騙 "普京。

消息稱，烏克蘭方面根本不相信瓦格納集團會退出巴赫穆特戰場的花言巧語，烏克蘭指責瓦格納在放煙幕彈。烏克蘭指控瓦格納是屠殺烏克蘭人民的幫兇。