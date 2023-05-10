歐盟對俄第11輪制裁 中港企業或將波及

歐洲聯盟/烏克蘭/俄羅斯

本周三5月10號，歐盟27個成員國的代表將在布魯塞爾討論歐盟對俄羅斯的11輪制裁方案。歐盟想更進一步，防止歐洲電子產品通過其他國家到達俄羅斯。

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自2022年2月歐洲開始對俄羅斯實施制裁以來，歐盟因此開始禁止向俄羅斯出口許多商品，特別是半導體等電子元件，因為擔心它們會被用於供應俄羅斯的軍事綜合體。

歐盟委員會的最新制裁提案針對541家公司，包括526家俄羅斯公司，目的是防止從歐盟進口電子產品。這次的措施應該不僅針對俄羅斯公司，來自中國和香港的八家公司也可能將成為目標，也有一家伊朗公司，兩家來自阿拉伯聯合酋長國的公司，以及兩家位於烏茲別克斯坦的公司，一家位於亞美尼亞，一家位於敘利亞。所有這些都有待於最後確認。在禁止向俄羅斯轉口的產品中，有冰箱、打印機、電子計算器和其他產品。原因是這些產品裡面有電子元件，如半導體，可以回收並在軍事綜合體中重新使用。這正是歐盟希望避免的。

第11輪制裁方案將於本周三由27個歐盟成員國在布魯塞爾進行討論，因為該提案是非常技術性的，之後將需要幾個星期，經過幾次會議才能通過。

歐洲已經是第11輪制裁俄羅斯，制裁對俄羅斯的經濟真有影響嗎？

從數據上看，根據國際能源署的數據，俄羅斯石油出口的禁運確實對俄羅斯經濟產生了影響。俄羅斯的石油收入在2022年2月至2023年2月期間下降了40%以上。根據世界銀行和國際貨幣基金組織的數據，制裁也對俄羅斯與世界其他國家的國際貿易、出口和進口產生了影響。2022年俄羅斯出口和進口急劇下降，預計這一趨勢將在2023年繼續。俄羅斯的金融系統也受到制裁的影響，70%的銀行資產受到影響。

另外還有3000億歐元的俄羅斯中央銀行儲備被封鎖在國外，其中很大一部分是在歐盟。所有這些當然都會對俄羅斯經濟增長產生影響。2022年，俄國內生產總值已經萎縮，根據幾個國際組織的綜合估計，下降了2.1%。2023年。因為現在處於一個完全不確定的環境中，在GDP估計值在下降2.5%和小幅增長0.7%之間。

03:43 歐盟將對俄羅斯進行第11輪制裁 © REUTERS - Yves Herman