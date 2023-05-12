在電池領域，歐洲正在奮起直追，“有能力與美國和中國競爭”

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周五，法國和德國的兩個大型電池項目獲得確認，這顯示，歐洲加強電池產能的努力正在取得成果，歐洲正在奮起直追，但是，與美國和中國的競爭依然激烈。

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在經過幾個月的不確定之後，瑞典電池製造商Northvolt在與德國政府周五發布的聯合聲明中宣布，該集團決定在德國北部建立一家大型工廠，該工廠的產能為60吉瓦時(GWh)，將從2026年開始為100萬輛電動汽車提供電池。

在法國，法國總統馬克龍周五前往法國北部的敦刻爾克（Dunkerque），宣布台灣的固態電池製造商輝能科技（ProLogium）選擇了在法國北部的敦刻爾克建設自己的新一代電池工廠。該項目的投資為52億歐元，年產能將達到48吉瓦時(GWh)，足以給數十萬輛汽車提供電池。

根據法國總統馬克龍周五的另一項宣布，在敦刻爾克，與台灣輝能科技的工廠有聯繫的是，還將上馬一個鋰電池陰極材料生產基地。這一項目是15億歐元的投資，將由中國的XTV集團和法國的歐安諾集團（Orano）的合資企業來管理。

歐洲對外關係委員會(ECFR)的地緣經濟學研究員托拜厄斯·格爾克（Tobias Gehrke）指出，歐洲正試圖在汽車電池的生產上奮起直追，歐洲“有能力參與競爭”。

美國政府為綠色產業提供巨額稅收減免以便對抗中國的崛起。美國的做法在歐洲引發擔憂，歐洲擔憂大量投資會因此流向北美。