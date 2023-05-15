俄羅斯現是中國附庸？克里姆林宮批馬克龍理解錯了

中國/烏克蘭/俄羅斯/附庸

俄羅斯總統府克里姆林宮今天譴責法國總統馬克龍對莫斯科與北京關係理解錯了，此前法國總統馬克龍警告說俄羅斯正在進入"對中國的某種附庸化"進程。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯總統府發言人佩斯科夫說，"這種說法是絕對錯誤的，是對兩個大國之間正在發生的事情的本質做絕對錯誤理解的結果"。他說："我們與中國的關係具有特殊戰略夥伴關係的性質。"他還說，他斷然不同意馬克龍所顯示的立場。

法國總統馬克龍星期天在接受周日出版的法國報紙L'Opinion的採訪時說，通過對烏克蘭進行軍事侵略進攻，俄羅斯已經在地緣政治上輸了。馬克龍說："它事實上已經開始了對中國的一種附庸化"。

佩斯科夫周一表示，莫斯科和北京之間的關係考慮到了共同的利益，他們有着相互接近的世界觀，共同拒絕外國對國家的發展強加他國意見的企圖。

據法新社說，與世界上大多數大國不同，近15個月來，中國從未公開譴責莫斯科對烏克蘭的軍事侵略，與世界上大多數大國不同。3月中旬，中國國家主席習近平甚至前往莫斯科，與俄羅斯總統普京舉行了一次高調的峰會，兩位領導人在會上展示了他們面對西方的團結。

然而，本周中國派出一名使者前往歐洲，以期 "政治解決烏克蘭危機"。據基輔方面稱，除了訪問俄羅斯、波蘭、法國和德國之外，李輝還將於周二和周三在烏克蘭訪問。