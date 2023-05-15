普京盟友盧卡申科久不露面引猜測

白俄羅斯/烏克蘭/俄羅斯

白俄羅斯總統盧卡申科自上個星期二以來一直沒有公開露面，昨天也沒有出現在首都明斯克舉行的重要儀式上，這引發了人們猜測這位資深領導人病重，更因盧卡申科力挺普京發動侵略烏克蘭戰爭，盧卡申科或已被取代，影響烏戰局勢。

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白俄羅斯總理在儀式上取代盧卡申科行使職權，引發猜測。

路透社引述BelTA 國家通訊社報道稱，總理羅曼·戈洛夫琴科 (Roman Golovchenko) 在一年一度的年輕人宣誓效忠前蘇聯國家國旗的儀式上宣讀了盧卡申科的指示。但消息沒有給出盧卡申科缺席五天的原因，此前盧卡申科出現身體不適，並缺席了在莫斯科舉行的紀念蘇聯第二次世界大戰戰勝德國的紀念活動。

盧卡申科也沒有在明斯克舉行的紀念活動上發表講話，這在他長期擔任總統期間是第一次。

據反對派新聞媒體歐洲廣播電台報道，盧卡申科周六被送到明斯克一家精英診所。

現年 68 歲的盧卡申科自 1994 年以來一直統治白俄羅斯，他動用警察鎮壓抗議活動，同時用法院判決關閉持不同政見的媒體和機構並把反對者判刑長期監禁。白俄羅斯活動人士紛紛逃離出國。

盧卡申科在鎮壓抗議活動時得到克里姆林宮領導人普京的支持，去年盧卡申科允許白俄羅斯被用作俄羅斯入侵烏克蘭的屯兵以及發動攻擊的軍事基地。

路透社說，俄羅斯外交部上周表示，白俄羅斯外交部長阿萊尼克應於15日今天開始對莫斯科進行為期三天的訪問。