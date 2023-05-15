李輝抵達前 馮德萊恩堅挺烏克蘭的和平計畫

烏克蘭/歐盟/中國/李輝

歐盟首席執行官馮德萊恩周一表示，基輔自己的和平計畫應作為結束俄羅斯對烏克蘭侵略戰爭的任何努力的起點。路透社強調，馮德萊恩發表此一評論的時間恰逢中國特使李輝開始“政治解決”的歐洲之旅之際。

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隨着中國開始“政治解決”烏克蘭戰爭問題之旅，歐盟執行官馮德萊恩支持基輔的和平計畫。歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩發表講話之際，中國高級特使開始訪問歐洲，北京表示此次訪問旨在討論烏克蘭戰爭的“政治解決方案” ，目前烏克蘭戰爭已進入第 15 個月。

馮德萊恩稱，“沒有烏克蘭就沒有烏克蘭和平。”上周訪問基輔的馮德萊恩說，“我們永遠不應該忘記，烏克蘭是一個被野蠻入侵的國家。因此，烏克蘭應該是制定公正和平的核心和原則。”

馮德萊恩說中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基通了電話“非常好”，但馮德萊恩強調北京應該利用中國對莫斯科的影響來結束戰爭。

路透社說，馮德萊恩是在緊張的國際外交周前夕發表上述講話的，在這一周期間，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭將成為首要議程。據馮德萊恩在新聞發布會上說：“我們將一直支持烏克蘭，只要烏克蘭需要。”

她說，這一聲明“必須轉化為 2023 年以後的穩定與重建的財政支持，並重點關注現在和這裡的加速軍事支持。

馮德萊恩還支持設立一個特別法庭來追究俄羅斯的責任，並表示將在海牙啟動新的“損害登記在冊”：“這是向俄羅斯賠償邁出的非常重要的一步。”

馮德萊恩的評論也是在歐洲大陸主要人權監督機構歐洲委員會峰會於雷克雅未克召開的前一天發表的，隨後世界上最工業化國家的七國集團領導人也將在廣島舉行會議。馮德萊恩表示，七國集團將討論對俄羅斯戰爭的制裁，包括歐盟執行機構委員會提出的歐盟新措施的最新提議。

歐盟以及G7的提案旨在加強執行自俄羅斯入侵烏克蘭以來歐盟對俄羅斯實施的制裁，包括威脅限制與被認為涉及規避的第三國的特定類別貿易。

據歐盟外交官稱，該計畫在德國引起了一些擔憂。

馮德萊恩表示，該提議目前正在由歐盟 27 個成員國進行討論，預計在他們達成必要的一致意見以實施任何新制裁之前需要時間。該議案主要是為了起到威懾作用。馮德萊恩將其描述為：“警告我們的制裁是認真的，如果有明確證據表明存在規避制裁和向俄羅斯交貨的情況，我們可以禁止這些貨物運往第三國。”