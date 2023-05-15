澤連斯基抵倫敦 戰機援助事仍翹盼

烏克蘭/英國歐洲/軍事援助

烏克蘭總統澤連斯基驚人歐洲之行在羅馬、柏林和巴黎之後，今天抵達倫敦。法新社說，在烏克蘭軍隊宣布要對俄羅斯軍隊進行戰略反攻之前，澤連斯基尋求歐洲盟友加大軍事承諾和支援。英國堅定支持烏克蘭抵抗侵略戰爭，軍援包括最先進軍事裝備武器彈藥，但就烏克蘭申要的軍機，英國可能與歐盟美國同步，再延後。

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法新社今天引述英國唐寧街消息稱，烏克蘭總統澤連斯基周一抵達倫敦，應即與英國首相蘇納克舉行會談，英國承諾向基輔提供數百枚防空導彈和攻擊型無人機。

在羅馬、柏林和巴黎之後，烏克蘭總統澤連斯基正在英國繼續他的歐洲之行，澤連斯基稱讚英國說，"英國在向烏克蘭提供加倍的地面和空中武器方面一直是一個領導者。這種合作將繼續下。"

澤連斯基將在首相的契克斯鄉村官邸會見蘇納克，蘇納克在烏克蘭總統抵達倫敦前不久宣布對基輔的新軍事援助。倫敦將提供數百枚防空導彈以及數百架射程超過200公里的攻擊型無人機。據唐寧街報告說，這些裝備將在未來幾個月內交付。

上周，英國已經宣布向基輔提供 "風暴陰影 "遠程導彈。蘇納克說，"英國決不能讓烏克蘭失望。英國要確保烏克蘭勝利，要保證普京的野蠻行為不會得逞，這符合所有人的利益。"

該報道稱，周日，澤連斯基會見了法國總統馬克龍。馬克龍承諾為烏克蘭訓練與裝備數個營級建制，並增加軍援幾十輛裝甲車和輕型坦克，包括AMX-10 RCs"。法新社說，這些坦克通常用於偵察任務。

而在德國，德國總理朔爾茨保證，德國將支持烏克蘭所有必要品，並宣布了一項27億歐元的新軍事援助計畫，包括交付許多坦克、裝甲車和防空系統。

朔爾茨報告說，柏林對基輔的支持達到了170億歐元，是僅次於美國的第二大軍援國家與數額。

但沒有任何消息出面提供關於交付戰鬥機的信息，基輔一直在催促歐洲各國軍援烏克蘭戰機。