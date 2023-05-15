澤連斯基歐洲之行收穫頗豐

烏克蘭/英國/德國/法國

澤連斯基歐洲短暫行不會空手返回基輔。在羅馬、柏林和巴黎之後。英國人向他承諾提供數百枚用於防空的導彈，但也有對反攻至關重要的攻擊型無人機。

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烏克蘭總統周一在英國首相的度假官邸花園裡降落，蘇納克張開雙臂歡迎自俄羅斯攻勢開始以來一直得到倫敦支持的盟友。蘇納克在會議前不久宣布，除了上周承諾的導彈外，即將向基輔交付數百枚防空導彈和遠程攻擊型無人機。總的來說，英國已經提供或承諾提供53億歐元的軍事援助。但澤倫斯基繼續希望得到迄今為止被其西方盟友拒絕的空中武器。

澤連斯基希望建立戰鬥機聯盟，並對此非常樂觀。指出在不久的將來，會宣布非常重要的決定。

倫敦現在似乎對這一前景持開放態度，甚至提到了未來對烏克蘭飛行員的培訓。同時，這次對英國的訪問，以及周末對羅馬、柏林和巴黎的訪問，使沃洛基米爾-蘭斯基得以感謝迄今為止給予的支持，並驗證了提供武器的新承諾。

上周日晚上，在愛麗舍宮與埃馬紐埃爾-馬克龍的晚宴上，巴黎有機會確認新一批裝甲車和輕型坦克的運輸。

除了美國提供的軍備外，德國對烏克蘭戰爭的貢獻是最大的。現在達到了170億歐元，包括本周末宣布的27億歐元的新交付記錄。

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02:09 馬克龍在愛麗舍宮接待到訪的烏克蘭總統澤連斯基，2023年5月14 © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN